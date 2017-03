Dimanche 12 mars 2017, ce sera la Montée Descente du Téléski à pied dimanche 12 mars à 12 h. Épreuve ouverte à partir de 14 ans, tarif unique 5€ pour les non inscrits au Run & Skate.

Quant aux inscrits ou futurs inscrits au Run & Skate, cette course sera gratuite.

Qui va établir le meilleur chrono ?

Qui sera le meilleur grimpeur / descendeur?

Rendez-vous dimanche à 12 h (inscription sur place possible jusqu’à 11 h 30).

http://inscriptions-taktik-sport.com/runandskate/select_competition