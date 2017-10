Il y a 30 ans, le Conseil de l’Europe délivrait au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle le premier label itinéraire culturel. Répondant au souhait de la Fédération française des associations des chemins de Compostelle de manifester leur attachement aux valeurs exprimées dans la Déclaration du Conseil de l’Europe du 23 octobre 1987, les associations jacquaires de Bourgogne/Franche-Comté réunissaient leurs adhérents ce samedi 30 septembre au Mont-Roland.

« Les notions de tolérance, de respect, de liberté et de solidarité sont, encore et toujours, des objectifs à atteindre et à maintenir. Nos associations jacquaires s’y emploient. L’identité culturelle, la mémoire collective surmontant les distances, les frontières, les incompréhensions sont des notions que tout marcheur se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle connaît. Vous êtes nombreux, ici rassemblés aujourd’hui, à pouvoir en témoigner », soulignait la présidente Nicole Blivet dans son mot d’accueil.

« Appétit du sacré »

La journée était l’occasion de mettre en pratique ces valeurs autour de la marche, de la culture et de l’amitié. Les participants étaient venus équipés de chaussures et sac à dos pour effectuer un parcours de 5,6 km ou 10 km. Ceux du petit parcours ont été épargnés ; les autres sont rentrés trempés mais avec le sourire. Un apéritif bien mérité était prêt, afin de permettre les retrouvailles ou des premières rencontres entre marcheurs venus de toute la grande région et même de Haute-Marne et de Lorraine.

Après le buffet-repas (fait maison et produits locaux), Jean-Pierre Sotty, adhérent des Pèlerins de Saône-et-Loire, donnait une conférence dans laquelle il rappelait l’origine, le développement et l’organisation des pèlerinages médiévaux.

Ancien chef d’entreprise, Jean-Pierre Sotty a effectué trois fois le chemin de Compostelle. En 2010, il avait été sollicité pour témoigner de cette expérience lors des grandes fêtes de Cluny. « Je n’ai pas voulu parler du chemin mais faire parler le chemin », confie-t-il. Il décrit un « phénomène de migration temporaire, avec un appétit du sacré couplé à un besoin de changement d’horizon ». Au lieu de balayer les lieux de culte anciens, les chrétiens se les sont appropriés, à travers notamment le culte des reliques.

Itinéraire balisé

L’abbaye d’Acey et le sanctuaire Notre-Dame de Mont-Roland sont situés le long d’un itinéraire balisé qui mène les pèlerins originaires de l’Est vers le Puy-en-Velay, point de départ de la route pour Compostelle.

Aujourd’hui, 10 % seulement des pèlerins déclarent le faire dans une optique religieuse. L’aspiration croissante à prendre du recul par rapport à une vie trépidante explique la fréquentation toujours plus importante des grands itinéraires de pèlerinage, dont le chemin de Saint-Jacques reste le plus connu.

Plus d’infos : http://www.af-ccc.fr.