Strass et paillettes : du lycée Friant de Poligny aux coulisses d'un palace 5 étoiles

Insolite. Luxe. Réussite.

Cinq étoiles, 149 chambres et suites (dont l’une pour la coquette somme de 25.000 € la nuit), 400 employés dont 90 affectés aux étages, tout cela à deux pas de l’Arc de Triomphe : voici le cadre prestigieux dans lequel la jeune femme originaire de Saint-Usuge (71) évolue comme un poisson dans l’eau : « C’est absolument magique, chaque jour est fait de surprises ». Et des surprises, les clients richissisimes, venus du Moyen Orient (Arabie Saoudite, Koweit, Qatar en tête) mais aussi de France n’en sont pas avares.

Un toit entier recouvert de moquette

Parmi les défis relevés au Royal Monceau ou chez ses précédents employeurs (dont le Martinez à Cannes),

« une suite décorée à Pâques avec d’énormes d’oeufs et des arbres, un jet affrété pour acheter des roses très spéciales pour la St-Valentin, ou le toit de l’hôtel entièrement recouvert par de la moquette pour un client qui entendait le bruit de la pluie qui tombe ».

Face à de telles exigences, « la règle d’or est de ne jamais dire non » livre Mélanie Bouchard, très professionnelle. Face à cette clientèle très exigeante, elle vit ses défis quotidiens avec passion et avec le souci du détail.

A 28 ans, je manage 90 employés

Chaque client a droit à toute une série d’attentions personnalisées comme le nombre d’oreillers, le type de draps (coton, lin, satin), en passant par le type de chocolats ou de douceurs. « On rêve un peu dans un tel univers » confie la jeune femme d’origine modeste (un papa dans le bûcheronnage). Surtout lorsqu’une famille loue par exemple un étage entier (21 chambres) pour ses assistants, valets, coiffeur, esthéticienne, etc. Une armée de petites mains veille sur leur bien-être et leur confort. Après l’intervention de la femme de chambre, tout est vérifié par un équipier, puis la gouvernante d’étage puis par l’assistante gouvernante générale : « tout doit être parfait, et tout doit aller très vite ». Ce beau parcours, Mélanie Bouchard en est reconnaissant au lycée Hyacinte Friant où elle a obtenu son brevet professionnel (B.P.) gouvernante en 2009 : « j’y suis allée car il jouit d’une excellente réputation ». Un tremplin qui lui permet à seulement 28 ans de manager un staff de 90 personnes, pour un bon salaire, palace oblige. Encore faut-il pouvoir satisfaire ce type de demande pressante : « Je veux acheter un yacht pour l’anniversaire de mon fils de quatre ans ».

Stéphane Hovaere