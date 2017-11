Station des Rousses : 40 km de pistes ouverts ce dimanche

“Grâce aux dernières chutes de neige les pistes de ski de fond sont ouvertes dans les secteurs du Risoux et du Massacre”, annonce ce dimanche 26 novembre la Station des Rousses. Le secteur du Massacre est accessible depuis la Fournière et le secteur du Risoux depuis les portes de la Combe du Vert et des Combettes. Un point de vente et d’accueil se situe à chaque porte d’accès.

