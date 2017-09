Le 30 juin 2016, au Puits Salé et à la Maison de la Vache qui rit, le Clus’ter Jura passait le pas. Après Figeac et Romans-sur-Isère, et avant de se voir emboîter le pas par Strasbourg, Lille et Bordeaux, la préfecture du Jura se lançait dans l’aventure « Start-Up de Territoire », réunissant plus de 300 personnes pour participer à un brainstorming géant pour créer les emplois de demain.

Une première couronnée de succès, à tel point que la Société coopérative d’intérêt collectif franc-comtoise a décidé de remettre le couvert pour une deuxième édition, le mercredi 27 septembre prochain, au Carcom. Durant plus de 3 heures, les 350 participants à l’événement – étudiants, chefs d’entreprise, retraités, membres associatifs, politiques – réfléchiront, de manière ludique, mais sérieuse, autour de 25 ateliers donnés (lire ci-après), pour tenter de trouver des solutions et créer les emplois de demain. « L’événement débutera dès 16 heures, avec le forum des initiatives, où 15 entrepreneurs seront présents pour parler de leurs expériences aux personnes intéressées. Puis à 17 h 30 il y aura une présentation de la soirée et de ses objectifs. S’en suivra les 3 heures de réflexion, où les dizaines de membres de chaque atelier réfléchiront ensemble sur des thématiques données, le tout encadré par des animateurs qui dynamiseront les échanges. À 21 h 30, ça sera l’heure de la restitution de l’ensemble des réflexions, sous une forme plutôt originale, avant de terminer par une soirée festive. Le tout avec de la nourriture et des boissons locales, afin de passer un moment convivial », explique Aubéry Tiers, animatrice de projet du Clus’Ter Jura, et de préciser, « en somme vous n’avez qu’à venir à la soirée avec vos neurones et profiter ! »

Intelligence collective et solutions

Ainsi, grâce à l’intelligence collective, des solutions émergeront de chaque atelier, permettant aux porteurs de projets les ayant proposés, d’avoir des pistes d’actions pour développer leur future entreprise. « Chaque thème abordé dans les ateliers correspond à des besoins du territoire. Certains ateliers sont même basés sur des idées d’entrepreneurs, que ces derniers ont du mal à développer. La soirée terminée, ces derniers repartiront avec un vivier d’idées ; à eux ensuite d’assurer pour créer leur entreprise. »

Parmi ces porteurs de projets qui ont pu passer le pas grâce à cette manifestation, Christiane Alonso est un bon exemple. Lors de la première édition, cette entrepreneuse en herbe avait proposé un atelier sur les ventes en circuit cour en milieu rural. « J’avais déjà commencé à travailler sur ce projet, mais participer à ce groupe de réflexion m’a donner plus confiance en mon idée et m’a permis de la développer plus rapidement. » Un coup de pouce dont la Lédonienne, qui a depuis lancé son activité sur le bassin local, viendra témoigner cette année en ouverture de la soirée, avant d’animer à son tour un des 25 ateliers. « L’ambiance est vraiment sympa dans cette manifestation, et ça nous donne l’occasion de nous rencontrer entre créateurs ; ça nous permet de créer du lien, des réseaux, une dynamique sur le territoire. »

Gageons que cette deuxième édition permettra à son tour de créer des nouveaux emplois sur le territoire jurassien.

• Programme : 16 heures : accueil et forum des initiatives ; 17 h 30 : présentation de la soirée ; 18 h 15 : ateliers créatifs ; 21 h 30 : restitution surprise ; 22 h 30 : soirée festive.

• Inscription : www.startuplons.fr

25 ateliers à l’image du territoire

Suite à un appel à candidature lancé par le Clus’Ter Jura, ce sont 55 ateliers qui ont été proposés pour animer cette journée, parmi lesquels 25 ont été retenus, dont 13 déjà portés par des entrepreneurs locaux. Parmi cette vingtaine de groupe de réflexion, citons :

- « Baby compost » ; sur la démocratisation des couches biodégradables

- « Upcyclette : la bicyclette recyclée »

- « Qui tire la chasse perd sa place » ; ou comment lancer un marché de toilettes sèches dans le Jura ?

- « J’aimerais deux cents toits » ; ou comment massifier la pose de toits solaires sur le pays Lédonien ?

- « Du marbre à l’arbre » ; ou comment passer de la pierre tombale en marbre à la tombe végétale ?

- « SOS seniors »

- « Ne laisse pas filer ta chance » ; ou comment mettre en place un atelier de formation à la couture ?

- « La mobilité fait campagne » ; que mettre en place pour offrir plus de solutions de déplacement en milieu rural ?

- « Mets ta robe de chanvre » ; ou comment promouvoir le chanvre et ses utilisations dans le Jura ?

- « Nos plantes ont du talent » ; ou comment valoriser les plantes à parfum aromatiques et médicinales Jurassiennes ?