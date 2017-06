Programmé samedi 24 juin, Ta vie sera plus moche que la mienne, spectacle joué par Didier Super, illustre la montée en puissance de ce festival qui débutera mercredi 21 juin, jour de la fête de la musique. Un spectacle présenté comme « un conte moderne pour adultes, dans lequel Didier Super tente d’interpréter une quinzaine de personnages, accompagné tout de même de ce qui reste de sa guitare », réservé aux 12 ans et plus.

Chaque soir, de 19 h 30 à minuit, sous chapiteau au centre du village, des chanteurs ou groupes se produiront au Bar des Rencontres. Pour leur part, les comédiens investiront en particulier les anciens ateliers du lycée du bois, route de Buffard. Parmi les spectacles proposés figurent deux créations. Paroles de femmes fera part aux spectateurs des confidences d’une vingtaine de femmes du Val d’Amour, mises en scène et en musique par Eric Petitjean et Anne Valverde. Aussi, une trentaine de comédiens et figurants ont travaillé sous la direction de Jean-Louis Cordier pour une création intitulée La Ligne… Ce spectacle déambulatoire évoque la situation vécue pendant la Seconde Guerre mondiale en ce même lieu, mais aussi ce qui se passe actuellement avec le phénomène des migrants. Des passeurs aideront les spectateurs à franchir la Loue pour gagner la zone libre.

Le programme

Mercredi 21 juin. À 18 h 30 : pot d’ouverture, dîner-concert à l’Edgar Café (M. Soul), fête de la musique à la maison d’Edgar Faure, dans le jardin de M. Steiner (French connexion) et au Bar des Rencontres (Alain et Hubert, GMJ, Gliz, Confidentiel). À 20 h 30 : Paroles de Femmes. À 22 h 30 : concert du groupe Gliz.

Jeudi 22 juin. À 18 h 30 : Petites histoires de la médecine par le Dr Hervé Laplante. À 19 h 30 : ouverture du Bar des Rencontres (Karyotyp, Shri blues, Eyao, Bleu Indigo). À 20 h 30 : Paroles de Femmes. À 21 h 30 : La ligne… (à partir de 12 ans ; départs à 21 h 30, 22 h 15 et 23 h, sur réservation).

Vendredi 23 juin. À 18 h 30 : Bouvard et Pécuchet (lecture) de Gustave Flaubert à la Maison Edgar Faure. À 19 h 30 : Bar des Rencontres (Billy Fumey, BB, Jahca, Thé chaud). À 20 h 30 : Nos aventures avec Nathalie Nicole Nicole, par la troupe amateurs d’Ounans. À 21 h 30 : La ligne… (départs à 21 h 30, 22 h 15 et 23 h, sur réservation).

Samedi 24 juin. À 10 h 30 : Mariage d’hiver, Nous les Vieux, par les P’tits Moniers de Mont-sous-Vaudrey, à l’Atelier Buffard. À 12 h : Douskison (chants polyphoniques de l’Europe de l’est), repas festif au marché. À 14 h 15 : Le ballet du Montreur, spectacle participatif tout public au bord de la Loue. De 15 h 30 à 18 h : Le haut de l’entonnoir, animations pour les enfants dès 5 ans par l’association Pics et Perches, au camping. À 15 h 45 : L’oiseau Bleu (conte pédagogique) au Bar des Rencontres. À 17 h 15 : Douskison. À 18 h : Ta vie sera plus moche que la mienne par Didier Super, cour de l’école (à partir de 12 ans). À 18 h 15 : Lâcher de « graines » (déambulation), au camping. À 19 h 30 : ouverture du Bar des Rencontres (Oriam, We are Griff, Barson Bud’s, Thé Chaud). À 21 h 30 : La ligne… (départs à 21 h 30, 22 h 15, 23 h, sur réservation).

Dimanche 25 juin. À 10 h 30 : La Poule (spectacle de la troupe du CCSVA de Mont-Sous-Vaudrey) à la salle des fêtes. À 13 h 30 et tout l’après-midi : Le Manège du Contrevent, au camping. À 14 h 30 : Paco Chante la paix (compagnie Spectralex), cour de l’école. À 16 h 30 : Nez pour s’aimer (Compagnie Les Pêcheurs de rêves), à l’atelier Buffard. À 18 h : bœuf de fin des Rencontres.

Tarifs des spectacles : 5 €, sauf Le Ballet du Montreur et Le Manège à Contrevent : gratuit. Pass pour les 5 jours : 40 € ; week-end : 25 €. Pass 12 – 25 ans : 15 €. Moins de 12 ans : gratuit. Réservations au 06 83 37 76 41.