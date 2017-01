Caroline, mon héroïne et Dédicace seront les deux spectacles qui se succéderont sur la scène de l’Amuserie. Dans le premier, spectacle du Théâtre Group’, Patrice Jouffroy se retrouve dans la peau du professeur Froissard, historien et chercheur en science picturale accompagné de sa nièce Fanny (Chloé Lebert). « Avec humour et bonhomie ringarde, il expliquera sa passion pour le personnage de livres pour enfants Caroline (héroïne de Pierre Probst). Mine de rien, on apprend des choses. » Un spectacle tout public, mais « conseillé aux enfants ».

Dans Dédicace, le comédien Dago, de la compagnie Bras Cassés (Deux-Sèvres), joue un personnage haut en couleur, un militaire à la retraite qui dédicace son livre, dans lequel il raconte sa vie et son amour passé (et perdu). Elle était danseuse, il l’a rencontrée à l’âge de 5 ans… « Truculent, étonnant, dansant… ».

Vendredi 13 janvier à 21 h, à l’Amuserie, 135, place du Maréchal-Juin, à Lons-le-Saunier. Tarifs : 9 € et 6 €.