Un concert et un spectacle sont au programme de la soirée organisée par le Rotary au Ciné-Comté de Poligny : une chorale de filles, les Mademoiselles, et Gérard Bouvier dans son rôle de la Marie-Madeleine Bailly-Salins.

Le groupe des Mademoiselles est une chorale composée uniquement de jeunes femmes. Son objectif est de permettre à chacune de découvrir ou redécouvrir le plaisir de chanter a capella, seules ou à plusieurs voix, quelles que soient les connaissances techniques musicales ou vocales préalables. Le répertoire est varié, allant de Purcell à Britney Spears en passant par des musiques traditionnelles. Il bénéficie des arrangements vocaux de leur directrice, Charlotte Leboucher.

« Toute déniapée »

Gérard Bouvier incarnera la Marie-Madeleine Bailly-Salins. Le parler franc-comtois sera de mise. La Marie-Madeleine Bailly-Salins est une « cancouanne et une femme à meule. » Elle est « tout mal gônée, toute déniapée, et elle n’est pas arrangée avec sa figure pleine de poils conséquence des hormones de cheval que son docteur (un drôle d’apôtre) a bien trouvé moyen de lui refiler quand elle a commencé à plus revoir et qu’elle a fait son retour d’âge. » Comprend qui peut. La protagoniste « va au clubbe mais c’est une solitaire. Ne vous imaginez pas quand même qu’elle a personne vu. Au contraire elle sait bien des choses sur tous et sur chacun ». Le rire est assuré dans la salle. Mais un spectacle qui, « sous la rudesse du parler d’ici ne manque pas de poésie, de tendresse et d’émotions ».

Vendredi 24 novembre à 20 h 30, au Ciné-Comté. Spectacle au profit du Noël des enfants bénéficiaires des Restos du cœur (jusqu’à 12 ans). Entrée : un jouet, neuf ou en très bon état et non emballé. Organisé par le Rotary.