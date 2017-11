Mais quelle idée de faire une conférence sur Jacques Chirac ? Et pourtant ça marche ! assurent les hôtes de Gwenaël Fournier, qui se produira ce vendredi 1er décembre à 21 h, salle de l’Amuserie à Lons. Le comédien de la compagnie Pièces et main-d’œuvre de Louhans se trouve dans la peau d’un « présentateur » qualifié de « grand con passionné et très drôle ». Une façon de « redécouvrir l’homme politique avec tendresse caustique et décalée. »

Ce spectacle « aborde avec désopilence et de façon apolitique (à peu près !) la carrière d’un personnage haut en couleur devenu président de la République. Le conférencier Pierre-André Buget montre l’ascension de Jacques Chirac pour qui il voue une certaine admiration. Quelque peu pince sans rire, adepte des boutades chiraquiennes, fin dans ses jeux de mots, Pierre-André dévoile (ou découvre parfois à sa grande surprise) des secrets sur cet homme politique qui a marqué la France. »

Vendredi 1er décembre à 21 h, salle de l’Amuserie, 135, place du Maréchal Juin à Lons-le-Saunier. Tarifs : 6 € et 9 €.