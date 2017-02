Le show présenté comme « original et varié » propose « un voyage dans la tradition irlandaise la plus authentique ». La mise en scène puise dans le registre de la comédie musicale, aussi bien pour offrir des tableaux évoquant l’ambiance des pubs irlandais, des brumes du Donegal, des lacs du Connemara ou des montagnes du Kerry, que pour présenter « des défis pleins d’humour” entre danseurs et musiciens. Les danseurs sont emmenés par Sinéad Carson (Belfast, quintuple championne du monde de danse irlandaise). Les chorégraphies sont signées Ciaran Devlin (Derry). Parmi l’équipe musicale, citons le chanteur Jamie McMenemy (Glasgow), la concertiste Carole Keane (Limerick) ou le jouer de cornemuse iralndaise Tom Delany (Ennis).

Dimanche 19 février à 15 h au théâtre de Lons-le-Saunier. Tarif : 38 €. Réservations à l’Office de tourisme de Lons, tél 03 84 24 65 01 ; ou au Comptoir irlandais, 17 rue Perrin à Lons.