Alors qu’une vague de froid sans précédent touche le département depuis le début de la semaine, les organismes chargés d’aider les sans domiciles fixes à sortir de la rue, en hébergement d’urgence ou en accueil de jour, tiennent à mettre en lumière les complexités inhérentes à la prise en charge de ce public, parfois difficile à approcher. « Trop souvent, la population serait tentée de nous critiquer pour notre non-assistance auprès des SDF. Beaucoup de gens nous disent “C’est simple, vous n’avez qu’à les prendre et les sortir de la rue”. Mais justement, ce n’est pas si simple », explique Éric Mourez, directeur adjoint du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Lons-le-Saunier.

Appeler le 115 pour aider

La période des fêtes de fin d’année passée, les bonnes âmes sont nombreuses à vouloir aider leur prochain, mais là encore, Éric Mourez n’hésite pas à pondérer ces actions, certes nobles, mais dont la portée est limitée. « Aider une personne à la rue, en lui apportant à manger par exemple, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. En comparaison, si je vois un accident sur le bord de la route avec une personne blessée, je vais certes essayer de l’aider, mais je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Avec les SDF c’est pareil ; il faut appeler le 115 afin de leur porter vraiment secours. »

Un numéro vert pour l’hébergement d’urgence, ouvert 24h/24 et 7j/7, dont s’occupe le Service d’information et d’orientation (SIAO) du Jura, géré par le CCAS de Lons-le-Saunier, et qui permet de rediriger les personnes qui en font la demande vers la cinquantaine de places d’hébergement d’urgence que compte le département. « Des logements individuels ou familiaux disponibles de manière inconditionnelle et sans limite de temps », tient à préciser le directeur adjoint du CCAS, et d’ajouter, faisant fit de toutes polémiques, « sans aucune distinction entre migrants ou autres. Ici tout le monde a les mêmes droits et les mêmes obligations ». Et pour ceux qui ne pourraient accéder à ces places, « des sacs de couchages sont également distribués ».

En moyenne, ce sont 55 appels que les écoutants 115 reçoivent chaque jour.

« La plupart du temps des hommes isolés qui ont perdu leur emploi et leur famille. Mais aussi beaucoup de jeunes de moins de 25 ans qui ne bénéficient pas des aides d’État », explique Sylvie Guillier, coordinatrice du SIAO.

Mais le logement d’urgence n’est pas une solution pérenne pour Éric Mourez, qui explique que ce genre de lieu ne convient pas forcément à tous. « Il y a des contraintes dans les hébergements d’urgence ; des horaires d’entrée et de sortie, les chiens y sont interdits, il y a des règles que certains ne veulent pas respecter, ce qui rend leur accueil impossible. »

« Le public nous assigne à réussir »

Des difficultés « méconnues du grand public, qui nous assigne à réussir à chaque fois. Les gens ne veulent plus voir de SDF dans les rues, mais ce n’est pas possible, et ils ne comprennent pas pourquoi. Le problème est que le public ne voit, pour chaque SDF, que la photographie d’une situation, et pas le film d’une vie ». Une vie souvent parsemée d’embûches qui rend longue et complexe une mise à l’abri définitive.

En attendant de retrouver un jour une situation plus stable, de nombreux SDF se rendent chaque jour à l’accueil de jour du Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, le site offre aux bénéficiaires un service de douche, laverie, téléphone, ordinateur, café, mais est aussi « un premier accueil social qui passe par l’écoute et le conseil, en vue d’une future réinsertion », explique son directeur Gérald Berbey. Une première étape souvent indispensable afin d’apprendre à connaître des personnes restées trop longtemps sur les trottoirs de la société.