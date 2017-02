Sortie de route mortelle cette nuit à Marnoz

Un automobiliste a trouvé la mort, dans la nuit de jeudi 23 à vendredi 24 février sur la RD 472, à hauteur de Marnoz. L’accident a été signalé peu avant une heure du matin et a mobilisé une dizaine de pompiers de Salins-les-Bains, Arbois et Andelot. La voiture, seule en cause, a fait une sorite de route et a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur, un quadragénaire a dû être désincarcéré, mais trouvé en arrêt cardio-ventilatoire par les pompiers, malgré les tentatives de réanimation, il a été déclaré décédé par un médecin du SMUR.

“Son véhicule s’est encastré dans un arbre alors qu’il n’était pas porteur de la ceinture de sécurité”, indiquent ce matin les gendarmes du Jura, soulignant qu’il est le cinquième tué sur les routes du Jura depuis moins de 2 mois…

Accident à Ranchot

Jeudi 23 février à 14h39, un autre accident s’est produit à Ranchot, au niveau du carrefour de la D673, entre une voiture et un camion benne. La collision a fait trois blessés légers qui ont été transportés, non médicalisés, sur le centre hospitalier de Dole. Le conducteur du camion s’en est tiré indemne. La circulation a été coupée sur cet axe le temps des opérations de secours.

Des contrôles renforcés

Face à l’augmentation du nombre des accidents, les gendarmes annoncent qu’ils ont renforcé les contrôles sur les routes. Ces contrôles leur ont déjà permis de stopper trois “gros” clients : un conducteur de 64 ans, intercepté à Champagnole avec un taux d’alcoolémie de 3,63g/l ; un conducteur de 27 ans, intercepté sur la N5 à Ardon à 140 km/h au lieu de 90, avec un taux de 0,76g/l, positif aux stupéfiants ; un conducteur de 40 ans, intercepté à Cousance sans permis, sans assurance, sans contrôle technique…