Des tarifs stables

Dix ans sans augmentation des redevances : le comité syndical a décidé de reconduire les tarifs en vigueur depuis 2008 c’est-à-dire, pour les communes adhérentes : 65,10 € par habitant (bac gris collectif), 71,93 € par habitant (bac gris individuel), 61,93 € par équivalent habitant pour la redevance spéciale « gros producteur ». L’achat des composteurs reste lui aussi inchangé : 15 € pour le modèle Prestige Jura et 20 € pour le modèle Gardigame. Pour les personnes domiciliées dans une commune ne faisant pas partie du SICTOM de Champagnole, les composteurs sont vendus 41 ou 46 € selon le modèle. Les tarifs concernant les apports en déchetterie (tout venant, bois, gravats, déchets verts, plastiques, mobiliers, plâtres, cartons, papiers, ferrailles, etc.) les tarifs sont affichés et consultables dans les déchetteries.

Déchetteries de Salins-Les-Bains et Poligny

Le SICTOM a accepté la demande de la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins-Les-Bains (CCAPS) Cœur du Jura de gérer la déchetterie de Salins (Bracon) à dater du 1er janvier 2018 avec la mise en place d’un gardien. Le coût de l’opération se monte à 20 000 €. Le projet de déplacer la déchetterie de Poligny avance et va rentrer dans sa phase de réalisation grâce à un échange de bons procédés avec la CCAPS. Un ensemble de trois parcelles (6 270 m2 d’une valeur de 75 240 €) sur le lotissement Velours 3 dans la Z. I. de Poligny sera échangé avec le terrain sur lequel siège la déchetterie actuelle, rue Denis Papin (3 052 m2 estimé à 73 000 € par les domaines avec les constructions). Les frais de dépollution, très peu importants, ainsi que les frais notariés du terrain échangé resteront cependant à la charge du SICTOM, tandis que la CCAPS se chargera en partie de la viabilisation des terrains échangés.

Partenariats

L’ALCG (Association de Lutte Contre Le Gaspillage) collecte du papier et du carton. Afin de pouvoir bénéficier de certains soutiens financiers, un partenariat a été signé entre le SICTOM et celle-ci afin d’orienter les produits concernés vers les filières de traitement du SYDOM. Une opération gagnant-gagnant. Une convention a également été signée entre un réparateur d’électroménager et matériel hi-tech, (Electro-Service 39), permettant à cette entreprise de reprendre le petit matériel hors d’usage déposé en déchetterie pour récupérer des pièces détachées permettant ensuite de réparer des appareils revendus à bas prix.

