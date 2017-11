Si la neige est bonne, ouverture des pistes mardi aux Rousses !

Pourra-t-on ouvrir la saison du ski de fond dès demain, mardi 14 novembre, à la station des Rousses ? Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, la Station des Rousse indique qu’une dameuse va être engagée dans le secteur du Massacre pour tester le manteau neigeux. Et si la neige est suffisante tant en qualité qu’en quantité, les première pistes pourraient être ouvertes dans la foulée… La nuit dernière entre 10 et 20 centimètres de neige ont en effet recouvert la station.

De toute façon, poursuite le communiqué, « la saison d’hiver approche et les reliefs du Haut-Jura blanchissent un peu plus chaque jour ». Pour les amateurs de ski, il est donc temps de penser aux forfaits : la troisième promotion est en cours, qui doit durer jusqu’au 30 novembre. Après, il faudra payer au tarif plein.

Rappelons que si la neige est présente, aux Rousses, les pistes de ski alpin seront ouvertes du 9 décembre au 2 avril. Celles de ski de fond jusqu’au 8 avril.

A Métabief aussi, on a préparé ce lundi les pistes nordiques sur Les Fourgs et Chapelle-des-Bois où entre 15 et 20 cm de neige fraîche sont tombés dans la matinée. Et la station a été la première à confirmer l’ouverture des pistes nordique aux Fourgs à partir de demain, mardi 14 novembre à 12h. Les pistes en prévisions d’ouverture sont la piste éclairée de La Coupe, Le Vourbey et Le Mont de l’Herba, soit environ 20 km.

Les hauteurs de neige relevées par l’Espace nordique Jurassien

Bellefontaine de 20 à 50cm, Foncine-le-Haut de 10 à 20cm, Grandvaux de 3 à 10cm, Haute Joux 5cm, Les Crozets – Jura Sud de 5 à 15cm, Morbier, de 0 à 22 cm et Prénovel Les Piards de 2 à 5 cm.

http://m.webcam-hd.com/les-rousses/jouvencelles-ts