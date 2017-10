Champagnole, show, mode, défilé

C’est un événement que les fashionista attendaient avec impatience : le show mode. Un événement organisé dimanche 6 octobre par la mairie de Champagnole sous la houlette de la conseillère Catherine David-Rousseau (en charge du conseil municipal des enfants et de l’animation). Un vrai succès populaire : 600 personnes dans les gradins de l’Oppidum et une cinquantaine restée aux portes de l’événement, faute de suffisamment de place.

Comme la « fashion week » à Paris

C’est un défilé de couleurs, de matière et de sourires sur des mélodies modernes et rythmées qui a régalé la salle du début à la fin, donnant au public un show aussi grisant qu’un défilé professionnel. Le show s’est achevé aux alentours de 20 h 30 sur un final sucré avec une robe en chocolat du patissier-chocolatier P’tit Pierre, installé à Besain. Des vêtements aux chaussures, en passant par les accessoires, le maquillage et la coiffure, le défilé est l’occasion pour les commerçants de mettre en scène leurs produits et la qualité de leur service. Au rythme des couleurs automnales, les mannequins d’un soir hommes, femmes et enfants ont effectué chacun deux passages. Catherine David-Rousseau a rappelé qu’il a fallu plus d’une centaine de personnes pour monter ce show qui a demandé un gros travail d’organisation, de logistique et de créativité. Le défilé a été aussi l’occasion pour les coiffeurs de démontrer leur savoir-faire, notamment, le barbier du salon Homedam qui a fait une démonstration étonnante de création de barbe sur mannequin face au public. Le show a été ponctué par des apparitions d’un comédien de la troupe de théâtre « 1, 2, 3 soleil » qui n’a pas manqué de faire une caricature irrésistible du milieu de la mode et des bobos parisiens. Le maire Guy Saillard lors de son allocution a précisé « pour ceux qui seraient tentés d’aller s’habiller ailleurs, ce défilé nous prouve que ce n’est pas la peine, il y a tout à Champagnole ! ». À l’entracte, une tombola et une buvette ont également été organisées au profit d’Octobre rose, dans le cadre de la prévention et de la recherche contre le cancer du sein.

De notre correspondante Hélèna Vigneron