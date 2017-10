Un spectaculaire accident s’est produit, ce mercredi 4 octobre dans les célèbres lacets de septmoncel à hauteur des Moulins : en début d’après-midi, un automobiliste qui montait a donné un coup de volant pour éviter un animal dans un virage. Il est alors passé par-dessus le muret de pierre et a fait une chute spectaculaire dans le ravin avec plusieurs tonneaux. Indemne, mais choqué, il avoue s’être fait une sacrée peur, et ce n’est que tard dans l’après-midi que la voiture a été sortie de sa fâcheuse position.

Les riverains excédés

Si la vitesse du véhicule ne semble donc pas être la cause de l’accident, les riverains de cette départementale 436 notent qu’en règle générale, nombreux sont les automobilistes et les motards à attaquer un peu dans cette côte. « J‘habite là depuis quelques années et de ma fenêtre, je vois beaucoup de voitures qui coupent les virages, c‘est impressionnant », explique un habitant, plutôt excédé. « Pour certains, les lacets sont devenus un terrain de jeu, mais le pire, c‘est le passage des frontaliers tôt le matin ou à leur retour du travail, en fin d‘après-midi. Ils roulent comme des fous et quand ils arrivent, il vaut mieux se pousser. J‘évite désormais de sortir à ces heures-là, c’est trop dangereux. »

L’homme, qui a déjà été témoin de plusieurs accidents notamment la chute d’un motard ayant loupé un virage au mois de juillet ou, cet hiver, la collision entre une voiture et un autocar, explique que le phénomène n’est pas nouveau : « j‘ai déjà écrit au Préfet pour m‘en plaindre il y a deux ou trois ans ». Et pense que l’élagage des arbres à proximité de la route n’incite pas les usagers à ralentir : « c‘est peut-être bien du point de vue de la sécurité, car cela débouche la vue, mais du coup, les voitures passent plus vite et coupent davantage les virages… »



