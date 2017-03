Le 29 février 2016, les parents d’Emma apprenaient que leur bébé âgé de 16 mois était atteint d’une leucémie rare, avec une seule chance de guérison : une greffe de moelle osseuse. Le 4 août 2016, la fillette a reçu cette greffe en provenance d’Allemagne.

« Sept mois après, la greffe fonctionne toujours et il n’y a pas de signes de rechute. Par contre, Emma a des complications pulmonaires et digestives dont les médecins ne trouvent pas la cause », explique sa maman Angélique Aubas en précisant qu’il s’agit d’une GVH (Greffon versus hôte). Cela veut dire que le greffon rejette son nouvel environnement. « Il est très difficile de s’en débarrasser. Du coup il faut maintenir des médicaments contre ce rejet. Ce qui retarde aussi l’effet de la greffe avec le risque d’une rechute », poursuit la jeune maman en ajoutant que les traitements ne sont pas toujours adaptés aux enfants.

« Ce sont des traitements pour adultes qui ne sont pas adaptés aux enfants dont le corps est en construction et en apprentissage ».

Depuis un an et jusqu’à la greffe, il ne s’est pas passé une semaine sans un séjour ne serait ce qu’une journée à l’hôpital. Le rythme est passé ensuite à un séjour par mois. Pendant trois semaines, la fillette à de nouveau été hospitalisée à Besançon pour ces questions de complications. Mais, aucune solution n’a été trouvée pour expliquer pourquoi elle n’arrive pas à s’alimenter normalement. Cela fait quatre mois que la fillette est nourrie par son cathéter. « Mais elle a gardé l’habitude de venir à table avec nous pour conserver ce moment d’échange en famille » poursuit Angélique qui met tout en oeuvre avec son mari, ses enfants et ses proches pour que la fillette soit toujours accompagnée. Malgré un passif très lourd, Emma a un petit retard de croissance, mais elle a repris des muscles dans les jambes. Elle se promène dès qu’elle le peut avec son trotteur et essaye de rattraper ses deux grands frères.

La Maison des parents

« Pour nous tout cela est très lourd à gérer. Mais Emma force l’admiration et elle nous booste. Elle a été à trois reprises dans le coma et son pronostic vital a été engagé plusieurs fois. Malgré tout ce qu’elle subit, elle est facile et elle a une énergie incroyable qui nous booste pour nous battre avec elle », poursuit sa maman qui a trouvé soutien et réconfort à la Maison des parents. « C’est un lieu ressource où on peut échanger avec d’autres familles. On s’épaule, on s’entraide. Et puis aux Rousses, la solidarité autour de nous ne faiblit pas : à l’école, auprès des infirmières libérales, des commerçants et des associations dont « Cassandra, son combat contre la leucémie », « Nathan, graine de soleil » et « La Sapaudia ».

Des veilleurs de vie

Présidée par Sylvain Guillaume et parrainée par Philippe Candeloro, l’association organise tout au long de l’année des actions pour sensibiliser le grand public au don de moelle osseuse et recruter des « veilleurs de vie », c’est-à-dire des personnes qui souhaitent rejoindre le fichier des donneurs potentiels et pouvoir sauver des malades comme Emma. En janvier dernier, la Sapaudia était présente à l’Omnibus aux Rousses, lors d’une journée de don du sang ; ce qui avait permis d’enregistrer des candidats. Il y a quelques jours, pour la première fois, la quarantaine de personnes volontaires (entre la journée de don du sang des Rousses et celle de Champagnole) n’a pas eu besoin de se déplacer à Besançon, puisque c’est l’équipe composée de deux médecins et d’une coordinatrice qui s’est déplacée aux Rousses pour une rencontre assortie d’une prise de sang qui permettra ensuite de définir le typage HLA de chacun, c’est-à-dire son système immunitaire propre… en attendant peut-être d’être appelée pour sauver des malades, dont le seul espoir est le don de moelle osseuse.

Pour l’heure Emma va être à nouveau hospitalisée à Lyon, dans le service où elle a été greffée, pour faire un bilan et lui administrer un nouveau traitement pour lutter contre la GVH.

À lire aussi sur :

http:// emma-aubas.blogspot.fr ; la sapaudia ; greffe