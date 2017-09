Trente-cinq exposants ont répondu présent à l’invitation d’Animuse, l’association organisatrice. Les visiteurs trouveront du mobilier vintage, de nombreuses décorations, du prêt à porter d’époque et tendance pour hommes, femmes et enfants ainsi que des accessoires de mode et un grand choix de vinyls et de platines vinyls des années 50 aux succès des années 80…

Samedi soir à 20 h 30, l’actrice américaine Alison Arngrim, qui jouait le rôle de Nellie Oleson dans la série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, se produira dans un spectacle humoristique et interactif intitulé La malle aux trésors. Ce spectacle interactif (en français). Les spectateurs seront invités à plonger leur main dans une malle remplie d’objets souvenirs liés au tournage racontant l’histoire de la famille Ingalls dans le Minnesota (réservation au tarif de 20 € par personne à l’Office de tourisme).

Salon Flask Back Vintage, samedi 17 de 10 h à 20 h et dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h à Juraparc. Entrée visiteurs : 2,50 € ; gratuit pour les moins de 15 ans.