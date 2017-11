Saint-Claude : quatre blessés dans une collision

En début de soirée, ce vendredi 17 novembre, les sapeurs-pompiers et les urgentistes du SMUR ont été dépêchés route de Valfin à Saint-Claude pour une collision entre deux véhicules ayant fait quatre blessés, dont un était coincé dans son véhicule. Cet accident a fait un blessé grave et trois blessés légers âgés de 18, 19 et 20 ans. Le temps de l’intervention des secours, la circulation a été totalement interrompue sur cette route.



