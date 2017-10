« J’ai suivi des études d’ingénieur à l’INSA de Lyon ; ce qui m’a conduit ensuite à travailler comme ingénieur dans la lunetterie, d’abord à Morez puis à Saint-Claude. Il n’était pas prévu que je reste dans une région que je ne connaissais pas du tout. Et puis, j’ai découvert le mur d’escalade qui est exceptionnel pour une petite région ainsi qu’un club vivant et enthousiaste, où je suis entré tout doucement pour en être aujourd’hui vice-trésorier, éducateur pour les enfants et ouvreur de voies », explique avec enthousiasme Fabien Pino qui vient de créer son activité professionnelle à Morez en tant que créateur de prises d’escalade.

« Je suis passionné par ce sport depuis 10 ans. Depuis que je suis ici je vais quasiment tous les soirs au club. C’est ainsi que l’ami d’un ami m’a expliqué que le responsable de la marque ‘Rocabilo’ créée en 1997 à Rumilly cherchait un repreneur. Je l’ai rencontré et au début j’ai commencé à me lancer petit-à-petit dans cette activité en plus de mon travail. Quand il a vu que j’étais vraiment motivé, des arrangements ont été trouvés et j’ai pu bénéficier d’une rupture conventionnelle début mai avec mon employeur pour me consacrer à 100 % à ce nouveau métier ».

350 prises différentes

En parallèle, Fabien Pino a exposé son projet à Laurent Petit, président d’Arcade pour trouver le local. Les recherches ont été très rapides et le choix s’est porté sur un espace situé au 3e étage du bâtiment Finasse. « La communauté de communes a aménagé le local et j’ai pu m’installer fin juin/ début juillet pour stocker tout le matériel en provenance de Rumilly. A partir de là, j’ai refait toute la communication autour de l’activité. Avec un professionnel j’ai travaillé sur un nouveau logo plus moderne, et créé un site internet avec un catalogue très complet comprenant les photos des 350 prises différentes que j’avais fabriquées au préalable en août et septembre. Mon objectif est d’en vivre et de faire de ma passion mon activité professionnelle ; ce qui me permet d’être tout le temps au contact avec l’escalade ».

Pour la partie fabrication, Fabien Pino s’appuie sur ses compétences d’ingénieur en matériaux pour poursuivre le processus actuel, tout en menant des recherches pour apporter des améliorations.

« Dans le domaine des prises d’escalade, le marché est assez fourni avec de grosses entreprises. L’avantage pour moi, c’est qu’une marque ne peut pas proposer tous les produits. Or, il y a besoin de cette diversité sur le marché. Comme je suis tout seul je n’ai pas beaucoup de charges, ce qui me permet de proposer des prix concurrentiels, tout en ayant un contact facile avec mes clients. Je peux proposer mes services à la carte avec mes conseils en prime, puisque je suis ouvreur régional », poursuit Fabien qui a aussi été champion de FrancheComté en 2015-2016.

Contact : Contact : www.rocabilo.com – contact@rocabilo.com – 06 66 99 78 90.