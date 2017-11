[Routes - Météo] A 7h30, la liste des axes difficiles d'allonge dans le Jura

Ce jeudi 30 novembre, la liste des axes où la circulation est délcate s’allonge après de nouvelles chutes de neige, cette nuit.

Toutes les routes du haut Jura, de Saint-Laurent-en-Grandvaux aux Rousses et de Saint-Claude à Morbier, sans oublier les axes menant à ces communes, sont concernées et il vaut mieux ne s’y aventurer qu’avec les équipements adéquats, souvent obligatoires pour les poids-lourds. Mais la neige est également bien présente dès la sortie de Lons-le-Saunier et en petite Montagne.

Ce matin à Lons, la côte de Montaigu est toujours fermée. La circulation sur la RD 678 est délicate du Retour de la Chasse à Saint-Maurice, de même que la RD 117 sur toute sa longueur de Geruge à Cressia, aux limites du département de l’Ain, la RD 3 de Lains à Arinthod, la RD 51 de Balanod à Graye, la RD 109 de Marzenay au Four-à-Chaux. Ajoutons y la RD 437 de Villard-sur-Bienne à Lézat, puis sur Foncine-le-Haut, la RD 471 de Crançot à Mirebel, puis de Champagnole au département du Doubs, la RD 27 de Clairvaux au viaduc de Meussia puis de Doucier à Boissia, la RD 5 de Crotenay à Champagnole, et, plus au nord, la RD 467 de Salins à Pont-d’Hery et de Andelot à Pont-de-Gratteroche et la D 469 d’Arbois à Molain.

Au fil de la journée, Météo France prévoit que les chutes de neige vont s’intensifier et gagner l’ensemble du département du Jura, classé aujourd’hui en vigilance jaune « neige – verglas ».