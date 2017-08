Circulation : de nombreux chantiers sur les routes du Jura

RN 5 : travaux entre Morez et Les Rousses

La direction interdépartementale des routes Dir-Est va engager de gros travaux sur la RN5, entre Morez et Les Rousses, à partir de ce lundi 21 août 2017. Pour commencer, du 21 août au 15 septembre, la circulation sera alternée à hauteur du virage dit du Fer à cheval. Ensuite, du 18 septembre au 20 octobre, les travaux seront conduits au lieu-dit Sagy-Bas. Durant les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h. Il sera également interdit de dépasser et des ralentissements sont à prévoir. De nuit et pendant les week-ends, la circulation sous alternat sera levée, sauf en cas de nécessité.

RN5 : chaussée déformée aux « Monts-de-Vaux »

Toujours sur la RN5, des déformations de la chaussée et du mur soutenant la route ont été constatées le 10 août 2017 dans le secteur dit des « Monts-de-Vaux ». Par mesure de précaution, la direction interdépartementale des routes de l’Est (DIR Est) a mis en place, dans ce secteur, un alternat de trafic par feux tricolores. Les études géotechniques et topographiques nécessaires à la définition des travaux de consolidation à venir seront réalisées sous cet alternat. Cet alternat est effectif, 7 jours sur 7 pour une durée indéterminée.

RD 471 : poids-lourds interdits

Depuis début juillet, des travaux se déroulent sous alternat sur la route départementale 471 sur le territoire de la commune de Monnet-la-Ville pour refaire le soutènement de la route. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la sécurité des usagers et des entreprises. Du mercredi 23 août 2017 au vendredi 29 septembre 2017 inclus, la circulation sera interdite aux poids lourds sur la RD 471 entre Pont-du-Navoy et Ney. Les transports de voyageurs et la desserte locale ne sont pas concernés. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par : la RD 27 (Pont-du-Navoy – Crotenay), la RD 5 (Crotenay – Champagnole), la RN 5 (déviation de Champagnole), la RD 471E1 (avenue Jean Jaurès), et la RD 127E2 (rue Progin).

RD472 : travaux à Salins-les-Bains

Les travaux de réfection mur le long de la rivière “La furieuse” se poursuivent sur RD472, entre sortie Salins-les-Bains et carrefour avec RD467 direction Besançon, où la circulation alternée sur chantier du PR21+0200 AU PR23+0030. Ils devraient s’achever le 14 octobre.

RD 20 : fermée à Courlaoux

Pour permettre la réalisation de poutres en rives entre Courlaous et La Grange Bedey, la circulation est interdite entre 7h30 et 20h sur la RD 20, jusqu’au 1er septembre. Une déviation locale a été mise en place par les services du Département.

RD 99 : fermeture à Vescles

Jusqu’au 17 novembre, pour cause de travaux de protection de falaises, la RD 99 est fermée en direction de Vescles, au niveau du carrefour avec la RD 60. Une déviation locale a été mise en mise en place par Cernon.