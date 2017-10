RN5 : prolongation des travaux entre Morez et Les Rousses

La direction interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est) fait procéder actuellement à des travaux d’aménagement entre Morez et Les Rousses, au niveau du « Fer à cheval » et au lieu-dit « Sagy-Bas ». Ces travaux, destinés à améliorer la sécurité dans le virage du « Fer à cheval », seront prolongés jusqu’au vendredi 27 octobre 2017.

Les travaux sont réalisés sous alternat, levé la nuit et les week-ends. A hauteur du chantier, la vitesse est toutefois limitée à 50 km/h avec interdiction de dépasser pendant toute la durée des travaux.

La DIR Est recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse aux usagers aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et celle du personnel travaillant sur la route.

Contournement de Dole

Des travaux vont aussi se dérouler sur la RD673 (rocade de Dole). L’opération va consister à rénover la couche de roulement entre le giratoire de la Côte d’Or et le giratoire des Epenottes. Elle se déroulera par demi-chaussée et la circulation sera réglée par alternat manuel pour s’adapter aux variations de trafic. Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre inclus, la circulation sera perturbée entre les deux giratoires pendant la journée. Il est recommandé aux usagers en transit d’emprunter les autoroutes A36 et A39 (péages d’Authume et de Choisey).

Travaux sur la RD 95

Cette semaine, des travaux de réfection d’un aqueduc vont débuter le lundi 23 octobre sur la RD 95, entre Le Chateley et Colonne, pour une semaine. La route sera interdite à la circulation entre les deux villages, du 23 octobre à 8h au 27 octobre à 17h de jour comme de nuit. Une déviation sera mise en place par les itinéraires suivants : De Colonne vers Le Chateley : carrefour RD 22/RD 95 à Colonne prendre RD 22 en direction Biefmorin ; carrefour RD 22/RD 9 prendre RD 9 direction Biefmorin ; carrefour RD 9/RD 85 prendre RD 85 direction Pont-du-Bourg ; carrefour RD 85/RD 475 prendre RD 475 direction Sellieres ; carrefour RD 475/RD 95 prendre RD 95 direction Le Chateley. De Le Chateley vers Colonne : au carrefour avec RD 475 prendre direction Tassenières ; carrefour RD 475/RD 85 prendre RD 85 direction le hameau « Les Vernois » ; carrefour RD 85/RD 9 prendre RD 9 direction Colonne ; carrefour RD 9/RD 22, prendre direction Colonne.

Les informations sur les conditions de circulation sont disponibles sur le site Internet du Conseil Départemental du Jura (rubrique « conditions de circulation ») : http://www.inforoute39.fr/