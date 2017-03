Voilà deux semaines que le mur de soutènement de la RN5 s’est effondré, au lieu-dit « Virage Tati », dans les Gorges de la Lemme. Deux semaines depuis lesquelles les villages du Vaudioux, Châtelneuf et du Pont de la Chaux vivent un enfer routier. En cause : les déviations misent en place par la Direction interdépartementale des routes Est (DIR Est), trop longue au goût des automobilistes locaux, frontaliers et de passage.

Dans ces conditions, on comprend que les automobilistes les plus pressés, où ceux ayant un GPS plus précis, passent plus volontiers par la D40, soit un détour d’un peu plus de 8 kilomètres. Un itinéraire de shuntage que la DIR Est n’indique pas sur les routes du secteur, et qui pourtant, se voit emprunter à longueur de journée par des centaines de véhicules, au grand dam des riverains et des maires des communes traversées.

Des rues trop étroites

Un afflux de véhicule qui a poussé François Sordel, maire du Vaudioux et de ses 166 habitants, à prendre un arrêté municipal dès le samedi 18 février, mettant en place un sens unique dans la rue du Pont et la rue Principale, permettant ainsi de fluidifier le trafique.

« Nos rues sont trop étroites pour que des voitures s’y croisent à longueur de journée ; je craignais vraiment pour la sécurité de mes administrés et des automobilistes », explique l’édile.

Sur place, même si les voitures sont nombreuses pour ce petit village, la circulation semble relativement fluide, comme l’expliquent Sylvie et Philippe Florequin, qui habite à la sortie du village, direction Châtelneuf. « Nous comprenons parfaitement qu’ils préfèrent passer par ici, plutôt que par la déviation officielle, le problème c’est qu’ils roulent beaucoup trop vite », se désole le couple de Coquadioux.

Un village sous haute protection

Mais à quelque trois kilomètres de là, dans le village de Châtelneuf, l’afflux massif de véhicule semble poser plus de problèmes. « Les gens roulent vraiment n’importe comment. Souvent trop vite, en ne respectant pas la signalisation. Les premiers jours, certains n’hésitaient pas à prendre les sens interdits », s’offusque Bruno Ragot, le maire du village de 140 âmes. Face à cette situation, élu et habitants de la commune ont décidé de prendre les choses en main. Des pneus ont été disposés au niveau des sens interdits et dans les virages dangereux, et des panneaux de signalisation, tantôt humoristique, tantôt incitatifs, ont été placardés ici et là.

Sur la rue Le Bas du Village, Alain Belestri et Nicole Borghetti, n’osent plus sortir se promener dans les rues du village avec leurs trois enfants ; Rose, 4 ans, Lola, 3 ans, et Tristan, 15 mois.

« Les rues ne sont pas assez larges et l’accotement n’est pas stabilisé, donc les premiers jours, les voitures roulaient dans la terre, frôlant presque notre maison. Nous avons donc mis une rangée de pneus et un panneau lumineux, pour les inciter à se déporter », explique le couple de riverains.

Si en moyenne, une centaine de voitures passait chaque jour dans les rues du village, selon eux, depuis la fermeture de la RN5, ce sont environs 500 véhicules qui passent chaque heure devant leur maison. « Dans l’idéal, il faudrait mettre des ralentisseurs ou des radars, mais c’est la commune qui devrait les financer, et ce n’est bien sûr pas possible. Heureusement, les gendarmes passent parfois pour surveiller. »

Vers une réouverture prochaine

Une présence que confirme le Major Petit, de l’escadron départemental de sécurité routière. « Durant toute la durée de la déviation, nous serons présents sur le secteur pour surveiller la vitesse des automobilistes, et pour vérifier qu’aucun poids lourd n’emprunte ces axes qui leur sont interdits. »

Du côté de la DIR Est, Thomas Villalba, responsable du district de Besançon, se veut rassurant. Si la réouverture totale de la RN5, après travaux, prendra de six mois à un an, il assure que « des pistes sont étudiées pour une réouverture provisoire rapide. Nous nous rendons bien compte que la déviation que nous avons mise en place n’est pas pratique et que les riverains de la D40 subissent l’afflux d’automobilistes ».

Entre autres solutions, une partie de la route instable pourrait être consolidée, ou un pont Bailey (pont préfabriqué portatif) mis en place, afin de permettre aux véhicules légers de passer sur une voie, et ainsi désengorgé les axes secondaires.

« D’autre part, plusieurs solutions sont étudiées pour la réouverture définitive de la RN5 ; soit un nouveau mur sera monté, mais cela paraît compliqué avec la rivière en dessous et les enjeux environnementaux qui en découlent ; soit nous mettrons en place un pont tablier au-dessus du vide. Tout ça sera décidé dans les jours à venir. »

Quelle que soit la solution trouvée, autorités, élus et habitants espèrent que les travaux seront finis avant l’hiver prochain, et son lot d’intempérie.