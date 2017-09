L’entreprise Rhenus logistics, prestataire logistique et transport d’Innovyn à Tavaux a été à l’arrêt entre le mercredi 6 septembre 14h et le jeudi 7 septembre 21h. Les grévistes mettent en avant « les erreurs de gestion accumulées par les dirigeants depuis des années qui sont aujourd’hui payées par les salariés.»

Des négociations rapides

Les délégués du personnel détaillent la situation : « Rhenus logistics soumet les équipes à une charge de travail qu’elles ne sauraient tenir dans le temps, et envisage des remaniements qui impliqueraient une charge de travail plus lourde encore pour une partie des salariés.» Les grévistes soulignent les productions recors réalisées par Innovyn et les primes exceptionnelles de 1000 euros versées à ses salariés : « En parallèle Rhenus Logistics est quant à lui prêt à courber l’échine devant les demandes insensées du client.»

D’après l’Union départementale CGT du Jura, la direction a accédé à la totalité des demandes des grévistes. Le projet de réduction des temps de travail pour le service emballage en 5/8 a été abandonné, deux postes en CDI seront créés pour le service logistique et deux salariés des services administratifs vont passer à temps plein. De plus, la prime liée aux objectifs financiers passe de 100 à 160 euros, une prime exceptionnelle de 120 euros pour le mois de septembre sera versée et les heures de grève payées.

