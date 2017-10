Need Assurances, une petite structure locale

À 29 ans, Chellali Doucha a souhaité revenir sur ses terres natales. Après avoir travaillé un temps avec son associé Hnida Outmane, lui aussi lédonien, au sein de Need Assurances à Saint-Fons, dans le Rhône, le jeune homme a décidé d’ouvrir une antenne dans le Jura, début juillet. « Je me suis installé avenue Thurel, dans la rue où se concentrent toutes les assurances à Lons-le-Saunier. Pour le moment, les premiers mois se sont bien passés, les gens viennent nous voir », explique serein le nouveau venu sur le marché. Son fonds de commerce ; l’assurance pour tous. « Nous vendons des assurances pour les professionnels comme pour les particuliers, pour les bons profils comme pour ceux à risques. Notre différence ; nous nous adaptons au profil du client pour lui proposer l’assurance qui lui conviendra le mieux grâce à notre large réseau de partenariat avec de grandes compagnies. Nous sommes un intermédiaire en somme. » Pas d’objectif de développement démesuré pour Chellali Doucha dans un premier temps, « je souhaite surtout bien m’implanter au niveau local ».

Du Passage à l’Effet Papillon

Après 23 ans passés en tant que responsable de la boutique de chaussure le Passage situé galerie Lecourbe, et après un licenciement suite à une liquidation en avril dernier, Laurence Berthet a décidé de se mettre à son compte, en ouvrant vendredi 8 septembre dernier, en lieu et place de la précédente boutique, l’Effet Papillon. « Je fais les mêmes marques qu’avant, mais je vais en amener des nouvelles. J’ai également changé la décoration du magasin, que j’ai rendu plus personnelle. Désormais je suis à mon compte, mais la transition rapide s’est bien faite, et m’a permis de garder ma clientèle », explique, ravie, la nouvelle cheffe d’entreprise.

Mod’Elle cherche acheteur…

Après 42 ans de travail au sein de sa boutique de prêt-à-porter féminin, située au 42 rue du Commerce, Nicole Sabot souhaite désormais partir en retraite. « J’ai annoncé mon départ à ma clientèle en fin d’année passée et depuis je cherche à vendre mon fonds de commerce, mais je ne trouve pas acquéreur ; peut-être à cause de l’état général du commerce à Lons », déplore la commerçante. Cette dernière se donne encore une ou deux années, mais l’assure, « je devrais bien trouver une solution tôt ou tard, je ne vais tout de même pas travailler jusqu’à 70 ans. »

… le salon de thé lounge également

Fermé depuis plus d’un an, après avoir été loué au restaurant attenant, l’ancienne « La Palmeraie », durant plus de 10 ans, par Maurice Dufour, propriétaire du lieu, l’espace commercial est depuis en vente. « Nous l’avons mis en vente il y a six mois sur le Bon Coin à 45 000 € et nous avons eu quelques contacts ; une personne pour y donner des cours de cuisine, et un électricien. Nous espérons vendre rapidement, surtout que le lieu est bien situé et à une ouverture de chaque côté. »

Un club de nutrition d’un genre nouveau

Ouvert début septembre au 9 rue du Commerce, le club de nutrition Pep’s and Vitality, géré par Maxime Lansoy surfe sur la vague du bien être et du sport. « Je suis un auto entrepreneur qui vend les produits de la marque Herbalife. Régulièrement je m’implante dans une ville pour ouvrir un point de vente que je gère avant de passer la main à un autre membre de notre groupe de vendeurs. Après avoir ouvert neuf points de vente, à Cannes, Toulouse et Poitiers, entre autres, j’ai décidé de venir à Lons-le-Saunier, d’où ma famille est originaire. » Mais le jeune homme tient à le préciser, « ce n’est pas un commerce à proprement parler, je ne fais pas de pub sur ma devanture et tout fonctionne par le bouche-à-oreille et via les réseaux sociaux. Je suis un distributeur à mon compte qui gère un club de nutrition où je fais de la vente directe aux membres de mon groupe. » En plus de la vente de ses produits de nutrition, Maxime Lansoy prodigue également un suivi nutritionnel et donne des cours de sport gratuitement, régulièrement au parc des Bains. Là encore il précise, « je ne suis ni un coach sportif, ni un diététicien ; juste un vendeur convaincu par les bienfaits de ses produits et qui se base sur son expérience personnelle pour encadrer les autres afin de perdre du poids ou gagner du muscle. »

À chaque maison sa solution

Depuis son ouverture mi-juin, la boutique interpelle les Lédoniens, et elle a de quoi. Sous ses aspects de caverne d’Ali Baba, la boutique du 19 rue Saint-Désiré, est une antenne de celle ouverte avenue de la République à Champagnole depuis trois ans. À sa tête, Alain Jacques, un ancien architecte d’intérieur parisien d’origine jurassienne. L’Art est la matière, c’est son nom, est une sorte de fourre-tout assumé de la part de son créateur, qui avec deux associés ébénistes, deux employés multifonctions et une myriade d’auto entrepreneurs, propose une multitude de services et prestations pour la maison : déménagement, livraison de meuble, débarra d’encombrant, rénovation et relooking de meuble, parquet, menuiserie, conseil ou encore décoration. « Notre boutique de Lons est un showroom qui nous permet de montrer ce que l’on peut faire, mais nos activités sont diverses. Notre adage : à chaque problème sa solution », s’amuse Alain Jacques.