C’est au centre-ville que le commerce fait le plus d’émules actuellement ; principalement rue Lecourbe et rue du Commerce.

Beauté cachée fermera fin mars

Ouverte depuis le 20 septembre 2016 au 17 rue Lecourbe, la boutique de lingerie Beauté Cachée fermera définitivement ses portes, au plus tard le 31 mars, « en fonction des stocks qu’il me restera », explique Hélène Lorge, commerçante à la tête de l’enseigne. Celle qui a ouvert sa boutique, après avoir fait de la vente à domicile depuis 2015, pour répondre à une demande du marché sur les grandes tailles, se voit contrainte de fermer boutique « à cause d’un mal entendu avec Pôle Emploi. En 2015 j’ai créé mon statut d’auto-entrepreneuse pour faire de la vente à domicile. Désirant ensuite ouvrir ma boutique, j’ai enchaîné plusieurs CDD afin de m’ouvrir des droits au chômage, qui me permettrait d’avoir une petite somme d’argent durant les premiers mois de la boutique, jusqu’à ce que je puisse me tirer un salaire. Sauf qu’un mois après avoir ouvert ma boutique, Pôle Emploi m’indique que je n’aurais pas le droit à la moindre aide ».

En cause : de mauvais renseignement qui aurait été donné à l’entrepreneuse de la part de son conseiller. « En fait, pour bénéficier de l’aide à la création d’entreprise sous forme de capital ARCE (somme correspondant à 50 % des allocations nettes auxquelles l’entrepreneur à encore droit lorsqu’il déclare son auto-entreprise, ndlr), il semble que j’aurai dû en faire la demande lorsque j’ai créé mon auto-entreprise. Sauf qu’à l’époque, je n’avais aucun droit. Dès le départ, il aurait dû m’être dit que je n’aurai le droit à aucune aide, comme cela devait être le cas, et ainsi je ne me serais pas lancé, ou du moins pas tout de suite. »

Ainsi, même si sa boutique fonctionne, Hélène Lorge va devoir mettre la clé sous la porte. « Avec mon mari, nous vivons sur son unique salaire. Avec les charges, mon emprunt, le bail, pour lequel je vais d’ailleurs devoir retrouver rapidement un repreneur, nous ne nous en sortions plus. » Jusqu’à la fin du mois, la commerçante solde donc l’ensemble de son stock à – 50 %. Mais elle l’assure, « je continue malgré tout la vente à domicile ».

MKEN Outlet, un mois de succès

Depuis leur ouverture le 28 janvier dernier, Mokhtaria Kennane et Emir Azzeddine, couple de cogérants, se satisfont du lancement de leur commerce. Au 27 rue Lecourbe, la boutique de déstockage propose des stocks variables de vêtements de marque, linge de maison et accessoires, à des prix cassés ; de -70 à -90 %. « Nous nous fournissons sur Paris, où nous rachetons à moindre prix des lots d’habits neufs provenant de surplus, d’annulations de commandes ou de fermetures de magasins. Les lots ne restent pas plus de quinze jours dans notre boutique, ce qui nécessite que les clients passent régulièrement pour voir nos arrivages », explique le couple, qui affirme « être les premiers à Lons-le-Saunier à développer ce concept ». Selon les cogérants, le concept séduit déjà ; « les gens viennent régulièrement dans notre boutique, nous commençons à fidéliser notre clientèle. On se laisse deux ans pour voir si cela fonctionne. Notre but à terme est d’ouvrir d’autre boutique, et avant cela, nous comptons ouvrir notre site de vente et de livraison sur internet ».

À la Maison la Goulue, le chocolat danse

Au 17 rue du Commerce, c’est le chocolat qui est roi. La Maison La Goulue, vient d’ouvrir sous l’égide de Charles Kerleau, un Breton qui a installé son atelier de fabrication à Arinthod. Ici, on y trouve que des produits faits maison. L’artisan veut développer son réseau de distribution pour la vente dont s’occupe Mylen. « Mon métier, c’est fabriquer », souligne l’artisan qui ne travaille que du cacao pur origine, en provenance de Cuba, Saint-Domingue, Équateur, Madagascar. Une sculpture en chocolat en taille réelle est devenue l’emblème de la Maison la Goulue, comme un clin d’œil à la danseuse du Moulin rouge.

Comptoir des Vignes, une cure de jeunesse

Ce n’est pas un nouveau venu dans le monde du commerce lédonien. Il existait même depuis 25 ans, sous l’enseigne Nicolas. Leur point commun ? Le groupe Pernet qui a décidé de changer d’enseigne. Et en a profité pour relooker le pas-de-porte, dont la devanture est passée du bordeaux au violet. Changement de partenaire, mais pas d’état d’esprit. Même équipe et même conseils dispensés par Bernard et Anaïs. Le consommateur aura le choix entre les 600 références en magasin. Tous les vins de France et un bon assortiment de vin étrangers. Des champagnes également ainsi que de l’épicerie fine et « un peu de bière », précise Stéphane Pernet.