Le 17 juin dernier, une fête, la « Grande mise en commun » s’est déroulée à Arlay, avec arrivée des radeaux sur la Seille, chants, danses et autres ateliers ou concerts. Cette fête populaire avait drainé une foule conséquente. Partenariat entre la Comcom de Bresse Haute Seille, le moulin de Brainans, le Colombier des arts de Plainoiseau, sous la direction artistique du Pocket Théâtre, cette animation a connu une suite samedi 25 novembre à la salle des fêtes de Bréry. Dès 16 h 45, le public a pu grâce à un film, redécouvrir cette journée conviviale et artistique de juin dont la Seille a été la thématique. Ils ont pu revivre les balades en bord de rives, les animations et visites, les descentes en eaux vives avec les radeaux.

Créer des liens à l’échelle d’un nouveau territoire

Puis la séance s’est poursuivie par la remise des prix du concours photo « Regards sur la Seille » organisé par le CPIE Bresse du Jura. 80 photos pour une trentaine de participants ont été proposées. Sept photographes ont été récompensés par le jury et trois autres par le public, suite à un vote sur Internet. Autre moment fort, celui de l’agora ou forum ouvert, dont l’acteur Marc Toupence a été le coordonnateur. Par petits ateliers, le public était invité à réfléchir, à partir de questions que chacun pouvait formuler par écrit, sur le « Faire ensemble » ou comment créer des liens à l’échelle d’un nouveau territoire, à savoir, celui de la Comcom de Bresse Haute Seillle.

Finalement le but de cet échange était : « Quelles suites pour la Grande mise en commun en 2018 ? ». Il était bien évident que la réponse ne serait pas apportée à l’issue de la séance, mais les réflexions des uns et des autres permettront à une future commission d’avancer pour mettre en place sans doute une, voire plusieurs actions liant les gens et les territoires d’une même communauté. Après un apéritif dînatoire sous forme d’auberge espagnole, les participants ont pu prendre part au bal folk avec RéBéDJO et danser scottiches, rondes et autres mazurkas ; autant de musiques festives teintées d’irlandais, de slave et d’italien.

• Les lauréats du concours photo : Grand prix du jury : Martine Vourron ; Prix spécial “Homme – Nature” : Thomas Bondenat ; Prix spécial “Ambiance “ : Richard Cuisset ; Prix spécial “Couleurs” : Christian Menouillard ; Prix spécial “Originalité” : Marie-Noëlle David-Jonvaux ; Prix spécial “Décalé” : David Frerot ; Prix spécial “Oeil de photographe” : Clara Burtin ; Prix du public, catégorie “Ambiance et paysage” : Renaud Georges ; Prix du public, catégorie « Patrimoine et être humain » : Cassandre Colas

Albert Wolf