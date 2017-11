Champagnole, tourisme, restructuration, comcom

« Une dynamique nouvelle va naître » a affirmé Clément Pernot au cours du conseil communautaire du 7 novembre. Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de commune est devenue compétente en matière de tourisme. Pas de temps à perdre, le tourisme est un des domaines clef du dynamisme économique de notre région.

Une stratégie globale

Au programme : restructuration et innovation. La Communauté de communes agira dorénavant telle une régie dont les fonctions d’accueil, de promotion et de communication, d’aménagement du territoire, de conseil et d’accompagnement des porteurs de projets ainsi que de l’ingénierie du développement seront exercées par un service tourisme dédié. Les Offices de Tourisme Jura Mont-Rivières quant à eux seront conservés et resteront en charge de l’animation, de la gestion et de la commercialisation touristique. Un des atouts de ce transfert de compétence est l’augmentation des investissements dans le secteur et la mise en place d’une stratégie globale. La communauté de commune va d’abord procéder à un état des lieux, avec pour objectif de faire un diagnostic précis du territoire, des offices de tourisme et des acteurs. En fonction des résultats de ces investigations, la comcom CNJ proposera une stratégie de développement en accord avec les offices de tourisme et avec un comité consultatif et indépendant de professionnels, composé d’acteurs locaux économiques du secteur qui souhaiteront s’investir dans ces changements. « Je souhaite ardemment que les professionnels du secteur viennent nous donner régulièrement leur avis sur les décisions que nous prendrons.

Nouvelle association

Ce comité professionnel est essentiel dans cette restructuration » a proclamé Clément Pernot. Une grande première sur le secteur, tout comme la création d’une association loi 1901 pour coiffer des compétences complémentaires du service tourisme (animations, commercialisation, services, gestion d’équipements). D’après les dernières études nationales, 9 touristes sur 10 ne passent pas les portes d’un office de tourisme pendant leur séjour. Ce chiffre stupéfiant invite la communauté de commune à réfléchir à des solutions numériques pour communiquer avec les touristes.

« Il faut que l’office de tourisme sorte de ses murs et que l’information circule facilement ».

Clément Pernot a conclu sur une note optimiste : « c’est un projet ambitieux, mais indispensable pour dynamiser la politique touristique de notre région ».

Hélèna Vigneron