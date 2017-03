Restrictions de circulation dans le Haut-Jura

En raison des chutes de neige de la nuit, des difficultés sont signalées un peu partout et notamment sur la D78 au niveau de La Chaux du Dombief et sur la RN5.

Sur la D1005, le col de la Faucille est interdit aux poids-lourds et les équipements spéciaux (a minima pneus hiver) sont obligatoires pour les autres véhicules.

Respectez la signalisation mise en place et suivez les indications. Soyez prudents sur tout le Jura: le département est placé en vigilance orange pour toute la journée, y compris en plaine en raison de mélange possible de neige et pluie.

Plus d’info sur les conditions de circulation sur le site du Département : lire ici