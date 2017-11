C’est un nouvel endroit, plus grand et plus adapté à leurs besoins. Toutes les activités des Restos du Coeur sont réunies. C’est le cas du vestiaire qui collecte vêtements, chaussures et jouets. Cinq bénévoles permanents rangent et trient les vêtements. Ces jours-ci, c’est la cohue avec des cartons et des sacs à trier en plus des jouets qui arrivent. « Nous avons créé des placards pour pouvoir ranger du linge et rendre le vestiaire plus présentable. Peu de gens savent que les Restos proposent ce service car c’est souvent l’alimentaire qui est le mieux identifié », relate Huguette, bénévole depuis 10 ans. Gérard a intégré l’équipe depuis deux semaines. « Je ne savais pas qu’il y avait des jouets et des vêtements donc je teste les jouets avant de les proposer et je bricole le local pour le rendre plus agréable pour les bénéficiaires ». Pour les nouveaux bénévoles, l’intérêt est de pouvoir tester les différents lieux pendant quelques semaines pour choisir ensuite celui qui convient le mieux.

3 000 kg de dons

Du côté de l’alimentaire, l’antenne doloise a reçu 70 tonnes de marchandises et 3 000 kg de dons. Cela représente 6 200 repas par semaine sur toute la période hivernale et cela demande une organisation sans faille de l’équipe de bénévoles. Fatmir a 47 ans. Il est arrivé en France il y a deux ans et 4 mois et il est bénévole depuis 18 mois aux Restos. Demandeur d’asile, il vient d’Albanie avec sa femme et ses trois enfants. « Je travaille et je me sens mieux ainsi que de rester chez moi. Ma femme travaille aux jardins deux fois par semaine également. Je suis également des cours de français et cette association est très importante pour moi. Dole est une petite ville et cela me convient », explique-t-il modestement. La responsable de l’antenne de Dole, Elisabeth Pernot, appuie sur le fait que les Restos fonctionnent en partenariat avec d’autres associations et que sans ce tissu associatif, les efforts ne seraient pas autant récompensés. Elle apprécie l’emplacement proposé par la mairie qui les associe aux activités du centre social Olympe de Gouges et permet de participer aux actions menées. « L’important pour nous est de ne pas laisser une personne seule là où elle est mais de l’accompagner du mieux que l’on peut ».

Mathilde Ducerf

Local des Restos du coeur, Pôle Courbet à Dole. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.