Que les amoureux du bâtiment se rassurent, l’opération va être dirigée par un architecte des bâtiments de France. Lequel, de plus, ne peut rien initier sans l’aval du conservateur régional des monuments historiques. Autant dire que le théâtre de Dole est entre de bonnes mains.

Ces garanties, avec aussi les montants des aides que la Ville a pu négocier, sont un des messages que le maire Jean-Marie Sermier et Jean-Philippe Lefèvre, son adjoint à la culture, souhaitaient faire passer à l’occasion de la visite de presse organisée ce mardi midi pour annoncer le début des travaux de rénovation du théâtre municipal.

Une première phase concerne le clos et le couvert. L’intervention sur la toiture et la charpente sera conjointement effectuée par la Franc-Comtoise de Confort et l’entreprise Puget. « Il a fallu insister pour qu’elles aient les agréments mais on y est arrivé », se félicite l’adjoint aux travaux Philippe Jaboviste.

Au moins deux ans de travaux seront nécessaires pour rendre le bâtiment moins gourmand en énergie, y installer un ascenseur vers le foyer et les balcons accessibles aux personnes à mobilité réduite tout en veillant au respect des différents cahiers des charges en matière de sécurité…

8,1 millions d’euros

Jean-Philippe Lefèvre promet un résultat inattendu avec un décor du même vert que celui que les sondages effectués ont révélé. Quant aux couloirs, ils étaient sang de bœuf et gris souris… Pour autant, l’objectif n’est pas de refaire le théâtre de Dole tel qu’il était à l’origine, au milieu du XIXe siècle. « Quand le théâtre de Gray, qui est le frère jumeau du nôtre, a été refait, ils ont conservé des perches en bois et sont allés jusqu’à refaire des rails pour les décors en toile. Mais ils ne peuvent rien en faire ! Aujourd’hui, on n’est plus du tout dans la même approche », souligne l’adjoint à la culture. Le symbole de ce souci de concilier la conservation du patrimoine et les attentes des utilisateurs sera l’installation d’un sas vitré. Les plus attentifs remarqueront l’abaissement de la scène d’environ 80 cm, ceci pour conserver à la scène toute sa hauteur. La mécanique actuelle en effet sera préservée, mais au-dessus d’un cube qui, lui, permettra de disposer d’un équipement scénique actuel.

Les aménagements opérés en 1919 avaient réduit la jauge à 600 places. Une fois les travaux achevés, elle devrait être de 400 places. Pour une meilleure visibilité, les sièges des balcons de part et d’autre vont céder la place à des chaises. Sur le parterre, il n’y aura plus d’allée centrale mais un accès par les côtés.

L’Etat participe à l’opération à hauteur de 56%, la Région pour 16% et le département 8%, soit 6,5 M€ de subventions sur un montant total de 8,154 M€.