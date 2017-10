Résistant Jurassien, le général Paul Simonin nous a quittés

Ancien Résistant à l’origine d’un réseau sur la Bresse du Jura durant la Seconde Guerre mondiale, auteur de plusieurs ouvrages, le général Paul Simonin est décédé hier, mardi 17 octobre 2017, indique aujourd’hui sa famille. Il était âgé de 97 ans.

Né en Saône-et-Loire en 1920, mais tout près de Bletterans, le général Paul Simonin s’était depuis plusieurs années retiré dans le midi de la France. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il avait constitué un réseau de résistance sur la Bresse du Jura et, au sein de l’Etat major du Jura, représentait le District F.F.I. de Bletterans.

Après la Libération, alors capitaine, Paul Simonin avait commandé la 15e Compagnie du 4/13e D.B.L.E ; bataillon jauni, en Cochinchine de 1951 à 1953. Pendant son séjour, il notait chaque jour sur un agenda un résumé de ses activités. Reprenant ses agendas et cartes, par devoir de mémoire, il avait fait paraître un livre témoignage, « Les bérets blancs de la légion en Indochine », préfacé par Jean-François Deniau, de l’Académie française, lui même ancien combattant en Indochine en 1947-1948 et titulaire de la croix de guerre des T.O.E. Ce livre, témoignage incontestable et émouvant, qui a éclairé sous un jour inédit la présence française en Indochine, n’a pas été le seul du général, également auteur d’une histoire des Francs-comtois dans la Résistance (Maillard, 1983) ou encore « Enfant de la patrie » qui présente, de façon autobiographique, l’itinéraire d’un enfant de troupe pendant la seconde guerre mondiale : du Jura aux Alpes et à l’Alsace, le général Paul Simonin y retraçait son itinéraire de troupe pendant la deuxième guerre, apportant là encore un témoignage exceptionnel sur l’armée d’armistice et sur la résistance Jurassienne au quotidien.

Les obsèques auront lieu mardi 24 octobre à 10 h à Gallargues-le-Montueux (Gard) pour l’hommage militaire et à Aubais, où il résidait, pour la cérémonie religieuse.