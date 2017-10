« Nous avons dû procéder à des changements nécessaires après les démissions d’Hervé Balland (directeur général) et d’Arnaud Vanini. Nous avons réfléchi à notre organisation future en étudiant ce qui avait bien fonctionné durant ces dernières années et ce qui avait moins bien fonctionné pour définir nos orientations et les profils des futurs recrutements », explique Pierre-Albert Vandel, président de Trans’Organisation.

« Pour comprendre la réflexion, c’est simple puisque nous allons organiser la 40e Transjurassienne en 2018. Par rapport à la première édition beaucoup de choses ont évolué. L’enneigement a changé : les difficultés sont notoires et nous obligent à nous adapter. Les pratiques des skieurs ont évolué : ils sont plus sportifs, à l’écoute des nouvelles façons de s’alimenter ; ce qui a un impact sur les ravitaillements. Les mesures environnementales n’existaient pas avant la prise de conscience du réchauffement climatique, et il est tout à fait normal que nous prenions ces mesures en compte. Au niveau des animations sur le parcours, les fêtes ont évolué et les gens s’amusent différemment. Concernant les partenariats, les pouvoirs publics ont limité leur implication budgétaire ; ce qui nous oblige à faire appel à des partenaires privés pour lesquels nous devons accorder une attention particulière. Les exigences des coureurs ne sont plus les mêmes non plus et là encore il nous faut évoluer. Enfin, au-delà de l’organisation proprement dite assurée par les clubs et les bénévoles au niveau du déroulement de la course qui est notre marque de fabrique, nous nous sommes tournés vers du tout compris avec des prestations pour lesquelles il nous faut amener de la qualité ».

De nouveaux prestataires

Trans’Organisation s’est fixée une nouvelle direction. « Sur le plan sportif et technique sur la piste, du départ à l’arrivée, c’est notre force et notre cœur de métier qu’il faut maintenir à tout prix. C’est pourquoi les gens qui sont sur le terrain doivent être accompagnés. Ce sera le rôle des salariés d’être avec les clubs et les bénévoles pour continuer à offrir cette prestation aux participants. Le deuxième axe est lié à l’événementiel où c’est devenu un métier avec des moyens de communication d’aujourd’hui qui demandent des compétences. C’est pourquoi nous avons décidé de confier ces tâches à des prestataires qui ont un attachement à la Transju’. Pour la communication, Nicolas Bouveret va continuer. Au niveau de la logistique, de l’animation et du suivi des partenaires un binôme sera constitué de Stéphane Dalloz, qui a de l’expérience dans l’organisation d’épreuves en ski alpin et Stéphanie Metz qui s’occupera de coordonner l’accueil des partenaires. Ainsi le poste de communication assuré par Arnaud Vanini a été reporté sur nos prestataires ».

Douze parcours déposés

En parallèle, un gros travail a été mené par rapport à l’enneigement qui s’est raréfié. « Pour cela, nous sommes passés de quatre parcours déposés auprès du CNPN et des autorités préfectorales à 12 parcours. Ceux-ci comprennent les quatre précédemment autorisés et nous avons adjoint des parcours où nous rencontrons des soucis récurrents entre Bellefontaine et Mouthe avec des options différentes sur des départs et des arrivées qui risquent d’être inondés ou privés de neige. Sachant qu’on ne peut pas arriver en pleine nature, avec un besoin d’infrastructures pour les liaisons internet… Ainsi, sur le parcours nominal il y aura deux options de départ à Lamoura : à la Combe du lac ou au Villages Vacances de la Station des Rousses, avec deux arrivées possibles à Mouthe ou à Chaux-Neuve en respectant au maximum la traversée Jura et Doubs ».

En cas de repli d’autres départs ont été prévus à Bois d’Amont avec arrivée à Mouthe ou Chaux-Neuve et sur le parcours n°4 dans le Massacre, « l’objectif est d’éviter Prémanon où nous avons rencontré des problèmes de circulation cette année, en retenant le site des Rousses. En fonction, il se peut aussi qu’il y ait une 13e possibilité. Tous les parcours retenus utilisent des circuits déjà balisés et aucun n’emprunte les zones sensibles du Massacre et du Risoux. Tout ce travail a été réalisé sous l’autorité de M. le Préfet en concertation avec Mme la sous-préfète, avec l’expertise précieuse de la DREAL et du PNR ».

40 ans sur la Transju’

Concernant les recrutements : « Nous sommes en ordre de marche depuis le 1er octobre avec l’arrivée de Quentin Lebas et Perrine Blanc. Quentin sera chargé de la coordination administrative du bureau mais aussi de la coordination sportive et de l’organisation générale avec les clubs et les bénévoles sur le terrain. Perrine sera la personne ressource pour la gestion administrative des partenaires, du site internet (qui a été réorganisé en septembre), du club des bénévoles et pour la création de documents (puisqu’elle une formation de graphiste). Gaëlle André, qui était déjà avec en poste sera plus axée sur les dossiers environnementaux, l’hébergement et la Worldloppet. Enfin Coralie Turpain-Ferreux sera encore présente jusqu’à fin novembre avant de se réorienter dans un autre domaine professionnel. D’autres choses sont en gestation, avec trois axes : l’animation sur les sites de départ et d’arrivée, ainsi que la mise en place d’un salon nordique et de l’outdoor fixe aux Rousses (quelque soient les conditions d’enneigement), en plus du Transjuland avec les partenaires. Parmi les nouveautés 2018, les tarifs ne seront pas augmentés, mais ils comprendront une option de prendre ou pas le repas pour répondre aux attentes des skieurs. Les inscriptions sont lancées depuis le 30 septembre. Enfin, pour cette 40e édition, il est prévu d’inviter les sénateurs (qui ont participé à toutes les éditions), ainsi que les vainqueurs des 40 éditions et « nous récompenserons le 1er homme et la 1ère dame âgés de 40 ans le 68 km ». D’autres surprises sont prévues… A suivre !