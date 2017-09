Champagnole, école, éducation, rentrée

École du Boulevard

« Une première vraie rentrée paisible, et un bon fonctionnement du périscolaire » : pour Lydie Canaguier, directrice de l’école du Boulevard, il s’agissait en effet d’une première (l’école ayant réouvert après de gros travaux le 3 novembre 2016). Et bientôt une dernière puisque cette 38e année scolaire sera la dernière (avant une retraite bien méritée).

Les troubles du comportement en hausse

Durant toutes ces années, Lydie Canaguier a pu constater certains changements chez les tout-petits (2-5 ans) :

« Des enfants plus fatigués qu’avant »,

quel que soit le rythme scolaire adopté. Néanmoins, la semaine de 5 jours (en cours actuellement à Champagnole, ndlr) lui semble un peu plus adaptée, les écoliers étant plus à l’écoute les matins (en particulier pour les 4-5 ans). Autre constat : la croissance des troubles du comportement (avec davantage de difficultés de concentration) corrélé avec un certain déclin de l’autorité parentale. Les familles monoparentales ne sont pas en cause, puisque même certaines familles comportant père et mère sont touchées. Heureusement, « la psychologue scolaire du Rased » (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, ndlr) intervient parfois en renfort par tranche d’une heure.

Encore des places pour les enfants de 2 ans

Qui a dit que les écoles rurales étaient en perdition ? Pas Lydie Canaguier, qui observe avec du recul :

« Les effectifs à Champagnole ont sensiblement diminué ces dernières années.

Plusieurs villages (Saint-Germain, Loulle, etc.) ont aménagé de belles écoles avec garderie et cantine » ; seuls Sapois, Syam, Ardon, Les Nans restent scolarisés à Champagnole. Les effectifs de l’école du Boulevard demeurent cependant quasi stables avec 107 petits bouts, dont une douzaine âgées de seulement 2 ans. Il reste d’ailleurs des places dans cette section spéciale adaptée (inscription possible courant septembre). L’officialisation de cette pratique a « permis à l’équipe de remettre en cause ses pratiques et de réaménager l’espace de la classe ». L’école et ses huit salariés ont même réécrit plus largement un « projet de groupe scolaire » tenant compte des particularités de celui-ci.

École Hubert Reeves

Rentrée un peu particulière à l’école, puisqu’elle sera la dernière dans ces murs : les cours se déroulent dans des bâtiments devenus vétustes, la rentrée 2018 se fera en principe dans la toute nouvelle école en construction sur le stade voisin (les murs étant déjà sortis de terre). Cette année le directeur, Patrice Bonnet, a eu la surprise de dénombrer 201 élèves contre 184 l’année passée. Une augmentation sensible non prévisible en juin de 17 éléments (+ 9 %).

Un conte musical

Cinq élèves sont issus de familles réfugiées (venues du Kosovo, etc.), les autres enfants venant de familles installées durant l’été dans la perle du Jura (pour raisons professionnelles entre autres). Au niveau des enseignants, peu de changements à signaler. Juste un poste à mi-temps assumé désormais par Alice Bargot. Cette classe où il y a deux mi-temps est bénéfique du point de vue du directeur : il prépare les élèves pour la rentrée en 6e. Parmi les projets pour l’année scolaire à venir, on remarque un conte musical avec l’école Jules Ferry et l’école de musique (soit une centaine d’élèves concernés). Les textes seront écrits par les enfants et mis en musique par l’école de musique. Le conte sera donné au mois d’avril à l’Oppidum. Un travail sur Hubert Reeves, astrophysicien, sera préparé et présenté par les élèves lors de l’inauguration de la nouvelle école. D’autres projets entre autres sur le cinéma et le SICTOM sont à l’étude.

École Jules Ferry

Le groupe scolaire compte 114 élèves, pour 5 classes. Une classe a été perdue du fait de la décision du rectorat (la ville n’ayant aucune compétence en la matière). Toutefois, la bonne surprise vient du maintien du poste de l’enseignante. Grâce au dispositif « Plus de maîtres que de classes », cette enseignante surnuménaire pourra apporter une aide renforcée aux enfants en difficulté, via par exemple un soutien individualisé. Reste toutefois un CP qui ne compte qu’une quinzaine d’élèves…

École Valentenouze

Selon Pascal Grenier, la maternelle compte 65 élèves (trois classes). Pascale Martin a pris sa retraite, remplacée par Stéphanie Cuche. La salle de la directrice a été repeinte durant l’été. Concernant le périscolaire, Guy Saillard a rappelé de manière générale que son financement est entièrement pris en charge par la commune. C’est Champa loisirs qui encadre cette fonction, avec un référent par école, durant la période scolaire. Champa loisirs prend également le relais en période de vacances.

Stéphane Hovaere avec notre correspondant Serge Buzzacaro