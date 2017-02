Le groupe scolaire de Petit-Noir pourrait perdre une classe à la rentrée de septembre. C’est en tout cas ce que les parents d’élèves ont appris par voie de presse le 4 février. Ils ont décidé de manifester leur mécontentement en occupant les locaux de l’école jeudi 9 te vendredi 10 février. Avec un effectif global de 153 élèves, 7 classes et 9 enseignants, l’école a bénéficié de l’ouverture d’une classe Ulis qui permet aux enfants en difficulté de mieux trouver leur place dans le système scolaire et d’être intégrés dans le cursus traditionnel quand ils sont prêts. « On nous avait dit qu’avec cette classe Ulis il ne serait pas possible de réduire le nombre de classe. Nous sommes inquiets pour l’encadrement de nos enfants et nous voulons le faire savoir à l’Inspection académique. Pour 6 élèves en moins, nous pouvons perdre une classe alors que d’autres écoles qu i ont des effectifs plus bas ne sont pas inquiétées », note Adeline Voviaux, parent d’élèves. Un groupe constitué de 4 parents et d’une élue de Petit-Noir feront le déplacement ce vendredi à 16h30 à Lons pour exposer leurs doléances à l’Inspection académique. Une pétition est disponible sur le site www.petitionpublique.fr ainsi que dans les commerces proches de l’école et un courrier a été adressé aux élus locaux.