Les organisateurs des 6e Rencontres de théâtre amateur – le réseau Côté Cour, l’Amuserie, le Foyer rural de Macornay et MAP, l’Ellipse-Espace Mouillères – ont constitué un comité de pilotage qui choisira cinq à six spectacles, retenus en fonction notamment des contraintes techniques et de la diversité voulue des propositions.

Les compagnies peuvent d’ores et déjà postuler jusqu’au 27 novembre inclus en envoyant tout document, lien vidéo, photo et autres par mail à : rencontresamateurs@orange.fr. Elles peuvent aussi contacter Jean-Noël Matray de Côté Cour au 06 08 23 06 49.

Le choix définitif des compagnies retenues sera opéré mi-décembre par le comité de pilotage.