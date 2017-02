L’association centre d’étude musicale existe depuis 1994. Son but est de proposer des cours à des jeunes qui souhaitent débuter ou se perfectionner dans un instrument. Depuis 1999, le CEM, comme on l’appelle propose des concerts tournés vers les musiques du monde. Cette année l’artiste choisi est Laurent De Wilde programmé il y a 3 ans au théâtre qui a déjà une longue carrière derrière lui. « C’est un artiste ouvert en phase avec notre projet que j’avais déjà rencontré et à qui nous donnons carte blanche », indique Jacky Sainte-Barbe, président de l’association. L’intérêt de ces 4 concerts annuels se situe également pour les élèves qui ont la chance de rencontrer des musiciens ayant de l’expérience et capables d’éveiller leur sens artistique.

Ce 8 février, Laurent De Wilde animera une conférence en lien avec son livre Les fous du son, qui raconte l’histoire de la musique du premier microphone aux nouveaux synthétiseurs et de l’ampoule aux écrans plats. Il profitera de l’occasion pour présenter les trois concerts programmés dans l’année avec des artistes différents pour proposer des approches différentes de la musique.

Mercredi 8 février à 20 h 30 dans les locaux de Music boutic location, 7c avenue de Northwich. Réservations à cemdole@gmail.com – 06 43 05 47 87. Gratuit.