Quelle programmation proposez-vous cette saison à Dole ?

Hugues Aufray arrive ce samedi 4 novembre, il sera suivi par Franck Dubosc et son tout nouveau spectacle le 27 mars 2018 tandis que La Madeleine Proust fera ses adieux à la scène le 13 mai 2018. Je tiens à proposer aux Dolois des têtes d’affiches et des spectacles de qualité. La Commanderie est une salle superbe, les artistes en gardent toujours un très bon souvenir. Je me bats pour les faire venir à Dole, ma ville de naissance et je suis fier de contribuer à son rayonnement.

Quel est votre meilleur souvenir à La Commanderie ?

C’est sans hésiter la venue du groupe 113 et ce pour trois raisons : c’est le premier concert que j’ai produit et c’était à Dole. J’avais reçu le soutien sans faille de Didier Guéniat et du maire de l’époque, Gilbert Barbier. Malgré les polémiques et les pertes financières abyssales qui m’ont coûté mes économies, ça reste mon meilleur souvenir ! Donnez du plaisir aux gens c’est ce qui me motive encore.

Comment se porte votre société NG Production ?

Bien. Nous sommes 5 salariés et nous nous plaçons au deuxième rang des sociétés de production du Grand Est. Nous sommes dans le top 10 au niveau national. On programme en France métropolitaine mais aussi en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Pierre et Miquelon. Ce métier est très prenant, je vous le confie à vous pour la première fois, je ne ferai pas ça toute ma vie. Je me donne encore 5 à 10 ans avant de passer à autre chose. J’ai vécu des choses magnifiques, j’ai voyagé dans près de 40 pays mais je passe à côté de choses essentielles comme prendre un petit-déjeuner avec ma fille. Comme le disait une de mes amies, il ne faut pas confondre réussir dans la vie et réussir sa vie ! Je viens de la cité Saint-Germain de Dole, c’était très difficile à l’époque mais c’était aussi les meilleures années de ma vie. Si je devais me reconvertir j’aimerais faire quelque chose en rapport avec la transmission vers les jeunes générations dans le domaine de la culture, on doit miser sur les jeunes et sur l’éducation, c’est la base de notre société !

Propos recueillis par Steeve Crétiaux