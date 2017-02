La ligue de tennis de table Bourgogne/Franche Comté est née ce samedi 4 février 2017, à la suite de l’assemblée générale des deux anciennes ligues réunies ce même jour à Asnans. Les représentants des 101 clubs franc-comtois et les 73 clubs bourguignons ont voté à la majorité l’absorption de la ligue de Franche-Comté, par celle de Bourgogne pour constituer la Ligue Bourgogne-Franche Comté. Les seize membres du Conseil de Ligue ont été à leur tour élus et ont choisi leur président : Rémi Monneret, ancien président de la ligue de Franche- Comté.

Quel est votre parcours ?

Je suis né à Gatey, un petit village proche d’Asnans et j’ai la chance de continuer à vivre dans mon village natal. J’ai une fille de douze ans et une compagne. J’exerce le métier de chef d’entreprise, de constructeur recycleur automobile ; métier dans lequel la technologie a bien évolué. Très jeune, je me suis passionné pour le ’’pingpong’’ à l’école à Mâcon où je préparais le BEP de mécanicien agricole. J’ai repris au cours de mon service militaire à Besançon et lorsque je suis revenu à Gatey, en 1981, j’ai adhéré à la section tennis de table du foyer rural d’Asnans. En 1983 j’ai créé le club d’Asnans en l’inscrivant à la Fédération Française de tennis de table et j’en suis devenu le président jusqu’en 2016, puis Loïc Pernin a pris la succession.

Pourquoi avoir fait le choix de vous présenter ?

J’ai beaucoup évolué au sein de la famille du tennis de table. Je suis entré en 1984 au comité départemental du Jura, dont j’ai été le président de 1992 à 2012, et dans celui de la Ligue de Franche Comté en 1988 dans lequel j’ai exercé plusieurs fonctions, dont celle de président depuis 2012. Je suis toujours aussi. J’étais entouré d’une bonne équipe en Franche- Comté, et je sais que je peux compter sur une équipe, avec de nouvelles têtes, tout aussi dynamiques et prêtes à s’investir. Tant que c’est une passion je continue avec plaisir. Je tiens également à exprimer ma fierté d’avoir été sollicité pour occuper ce poste, c’est une reconnaissance du travail déjà accompli.

Quelles sont vos priorités à la tête de la nouvelle ligue ?

Il y a bien des points à travailler. Tout d’abord, il faut maîtriser notre budget comme toute association. Je souhaite également que nous redonnions un nouveau souffle à nos compétitions départementales et régionales, que nous formions de nouveaux arbitres et juge arbitre. Nous avons deux priorités, tout d’abord de faire progresser le nombre de pratiquants qui est en diminution depuis des années. C’est important pour être crédibles auprès de nos partenaires. Il faut d’autre part faire décoller la pratique des féminines. Une section fit ping tonic est créée à Asnans et le 4 mars à Lons-le-Saunier, une journée à laquelle sont conviés tous les clubs qui le souhaitent, sera consacrée aux filles. Nous avons là de beaux challenges que j’aurai à coeur de réussir avec ma nouvelle équipe.

Propos recueillis par Jean- Luc Millet