Lundi c’était la journée d’inspection annoncée pour les gendarmes de la communauté de brigades réunissant les unités de Saint-Claude, Moirans-en- Montagne et Septmoncel, sur un périmètre d’une quarantaine de communes.À la mi-journée, une réception la traditionnelle réunion organisée à la salle Bavoux-Lançon en présence des élus. L’occasion pour le Commandant Barrette de donner quelques informations sur l’activité.

« L’année 2016 a été marquée par un certain nombre d’événements au niveau national dont certains ont eu des implications jusqu’au niveau local, avec la prolongation de l’état d’urgence et le niveau de vigilance toujours élevé parmi les forces de l’ordre y compris sur le secteur de Saint- Claude pour la sécurisation de certains événements ou pour la recherche de renseignements ».

Quant à l’activité locale, les résultats font état d’une baisse significative des délits d’appropriation et en particulier des cambriolages, avec l’arrestation de plusieurs auteurs qui écumaient les environs de Saint- Claude. De façon plus générale, les atteintes aux biens ont reculé depuis 2014 de 419 à 387 en 2015 et 336 en 2016 (soit – 20 %), avec un taux d’élucidation de 37,8 %.

En matière de lutte contre les stupéfiants, 42 infractions d’usage ont été relevées contre 30 l’an passé. Tandis que les infractions via internet sont passées de 91 à 51. Concernant la sécurité routière, 536 infractions graves génératrices d’accidents ont été levées. Elles ont entraîné 14 retraits de permis de conduire et 21 immobilisations. 32 infractions pour alcoolémie ont été relevées et 7 relatives aux stupéfiants. À cela s’ajoutent 24 infractions de conduite sans permis.

Six décès depuis le début de l’année

Dans son intervention, le commandant Barrette a rappelé que les militaires avaient dû recentrer leur travail sur d’autres missions ces derniers mois, mais « le début d’année marque le retour des contrôles assez conséquents au niveau de la sécurité routière », alors que six décès ont déjà été constatés depuis début 2017 sur les routes du Jura.

« En dehors des manifestations pour lesquelles notre présence est connue, nous voulons réinstaurer la peur du gendarme notamment durant les week-ends ordinaires pour traquer les comportements dangereux sur la route », précisait l’officier. En 2017, les objectifs seront dans la lignée de 2016, avec un temps fort le 8 juillet pour le passage du Tour de France qui traversera la communauté de brigades sur 85 km. La réunion s’est terminée par un point sur les mouvements de personnels qui comprennent des départs et treize arrivées de gendarmes sorties de l’école, de gendarmes adjoints volontaires ou issu pour l’un d’entre eux d’une autre unité.