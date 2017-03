Le duo de chanteurs parisiens de Jahneration « affûte sa plume et son flow sur un genre hybride mêlant reggae et hip hop ». En live band, Jahneration et ses musiciens « proposent un live rythmé, aux influences entre Jamaïque et les ruelles de Belleville ».

La même scène suggère de faire connaître à son public les Italiens de Mellow Mood qui jouent « un now roots énergique et militant, avec des morceaux plébiscités par de très nombreux soudsystems à travers le monde. » Ces musiciens connaissent les succès sur toute la planète depuis la sortie de leur album intitulé Twinz en 2014. En 2016, ils se sont notamment produits sur la scène des Eurockéennes de Belfort.

Vendredi 17 mars à 20 h 30. Ouverture des portes à 20 h. Début du concert à 20 h 30. Tarif sur place : 16 € normal ; 14 € réduit.