Le roi du rap est en tournée. Invité par les Scènes du Jura et dans le cadre du festival Le Fruit des voix, « le pilier du hip-hop hexagonal reprend les titres les plus emblématiques de ses vingt ans de carrière et met en musique quelques textes d’écrivains et d’hommes politiques ayant laissé une empreinte dans l’Histoire. » Son rap conscient amène Kery James à évoquer dans son œuvre, non seulement des sujets intimes mais aussi la vie en banlieue et les inégalités dans la France actuelle. Engagé pour l’émancipation et la réussite des jeunes des quartiers populaires (cf. Banlieusards dans lequel il déclare « On n’est pas condamnés à l’échec »), il a créé l’ACES (Apprendre, comprendre, entendre et servir), une association qui propose du soutien scolaire et le financement d’études supérieures à des enfants défavorisés.

Sur la scène lédonienne, Kerry James sera accompagné par Pierre Caillot à la batterie et aux percussions, et Nicolas Seguy aux claviers.

L’artiste s’était déjà produit à Lons, l’an dernier, dans sa propre pièce À vif, qu’il avait répétée sur place avec un deuxième comédien, Yannick Landrein. Il abordait alors la question de la responsabilité de l’État dans la situation actuelle des banlieues. L’artiste sortait également, en septembre 2016, son septième album solo intitulé Mouhammad Alix, hommage à la légende du ring.

Vendredi 27 octobre à 20 h 30 au théâtre de Lons. Tarif : de 21 € à 11 €. Contact : 03 84 86 03 03.