Jeudi à 15h20 les pompiers de Dole et d’Orchamps sont intervenus sous les ordres du lieutenant Prince de Dole pour un accident de la circulation sur la RD 673 sur la commune de Ranchot au Carrefour de la gare et de la Grande rue qui s’est soldé par trois blessés légers. Un Dampierrois au volant de sa Peugeot qui circulait dans le sens Dole-Besançon a, pour une raison indéterminée, perdu le contrôle de son véhicule. Il a percuté le pneu arrière d’un petit camion Iveco de l’Entreprise AJM 3 M de Dijon et s’est encastré sur une Clio qui circulait dans le sens Besançon-Dole. Une déviation a été mise en place par les employés de la section route du Conseil Départemental et par les gendarmes de la COB d’Orchamps. Les trois blessés légers ont été transportés au CHG Louis Pasteur de Dole.