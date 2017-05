Dimanche 28 mai, ce sera la 8e édition de la Foulée de Coyrière organisée par l’Amicale de la Vallée du Tacon. Cette épreuve conviviale qui compte aussi pour le challenge départemental des courses hors stade s’élancera à 10 h depuis le cœur du village sur un parcours de 13 km, qui permettra aux participants d’emprunter des petits sentiers en pleine nature. Ce parcours ravit aussi chaque année les randonneurs qui partent dès 9 h.

En 2016, 80 coureurs et 50 randonneurs s’étaient déplacés, avec la victoire au scratch de Cédric Mermet du CI des couloirs (56’11) qui voyait en cette épreuve une bonne préparation pour la Transju’trail, devant Martin Romarie des Molunes (57’11) et le cycliste Guillaume Panisset (57’40). Chez les dames, c’est la fondeuse de Bois d’Amont Elise Nicolas qui s’était imposée en 1h06’29 devant Laurence Gindre-Moyse du RCHJM (1h11’24) et Renée Grenard de Haut-Jura Ski en 1h11’58.

Pendant la partie sportive, les bénévoles mettent toujours les petits plats dans les grands pour concocter le repas de midi qui suit l’apéritif et la remise des prix toujours richement dotée. En effet, outre les coupes et médailles classiques, des lots de valeur viennent récompenser les participants.

L’inscription est de 9 € pour le cross (majoré de 2 € dimanche) et de 7 € pour la randonnée.

> Voir aussi sur : amicalevalleedutacon.blogspot.fr