Cette année encore, les cabinets de ventes aux enchères ont effectué quelques ventes significatives. Du côté de l’étude Mercieca-Monnet, huissier de justice à Oyonnax, spécialisé dans la liquidation judiciaire et la vente de matériel professionnel, on nous explique « avoir fait de belle journée de vente, avec plus de 60 véhicules. Même si on ne peut pas se réjouir de vendre un patrimoine suite à une liquidation judiciaire », nous explique Françoise Martin, responsable des ventes aux enchères à l’étude.

Si le cabinet oyonnaxien explique vendre de tout, « de la petite cuillère à l’hélicoptère », ils nous expliquent ne pas avoir fait de vente extraordinaire cette année, « hormis peut être quelques saleuses ». Mais en 2017, Mercieca-Monnet va vendre, dès la fin janvier, un piano bar d’une valeur de 25 000 euros : « Un bel objet qui attirera certainement les connaisseurs », nous explique-t-elle. Des connaisseurs souvent présents lors des ventes de véhicule, « à la recherche de la bonne affaire ».

1 100 pièces d’or et des outils de géomètre

Des bonnes affaires, les amateurs de ventes aux enchères en font également au cabinet Europe Enchères, à Dole, où quelques belles ventes ont également été faites cette année. « Nous avons fait vente de 1 100 pièces d’or dans le cadre d’une succession en novembre dernier, de 185 l’unité à 3 520 le lot de vingt », se souvient Franck Badet, l’assistant de direction de l’étude.

D’autres ventes, plus pointu se sont également faites durant l’année, avec entre autres une vente d’outil de géomètre de Rousselot, du XVIIe siècle, vendu entre 2 600 et 4 700 euros, ou la traditionnelle vente annuelle de livres anciens et modernes de Franche-Comté, « qui à toujours un franc succès ». Sans oublié bien sûr, les habituelles ventes de matériel professionnel de réforme, qui permette à certain de faire de véritables affaires.