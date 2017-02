Un rassemblement à l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme, SOS Racisme Jura, ATTAC 39, Union locale CGT, PCF, EELV, s’est tenu devant la sous-Préfecture de Dole jeudi 16 février en soutien à Théo agressé par la police à Aulnay-sous-Bois. Quatre-vingts personnes, dont la moitié de jeunes lycéens, se sont déplacées pour réclamer à l’Etat un véritable plan de lutte contre le racisme comportant en particulier un renforcement des sanctions, des campagnes de communication inédites et une formation des agents publics, notamment des forces de l’ordre, à la lutte contre tout propos ou acte raciste et à l’accueil des victimes. Le collectif constate que souvent les violences policières ont comme point de départ des contrôles d’identité abusifs, au faciès, pour lesquels l’Etat a déjà été condamné. Il réclame le récépissé lors des contrôles d’identité, procédé qui a fait la preuve de son efficacité dans les pays où il est appliqué. Le retour à la police de proximité composée de policiers formés, encadrés, peut recréer un lien de confiance avec la population. « On soutient une police républicaine et il faut tout faire pour apaiser les tensions dans les quartiers », conclut Michel Bernier, représentant du PCF.

De notre correspondant Jean-Luc Millet