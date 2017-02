Quatre sapeurs-pompiers pourront quitter leur travail en cas d’intervention

Dans toutes les assemblées générales des centres de secours, il est un sujet qui revient inlassablement dans les propos des chefs de centre : le manque de sapeurs-pompiers volontaires disponibles en journée pour partir sur les interventions. Lundi dernier, c’est donc très officiellement que quatre conventions ont été signées entre quatre chefs d’entreprises et collectivités avec Clément Pernot, président du conseil départemental et président du Centre Départemental d’Incendie et de Secours, accompagné du lieutenant- colonel Jacquin, directeur.

« Je tenais à signer personnellement ces conventions », a déclaré Clément Pernot, « pour montrer l’importance de cette manifestation et remercier ces entreprises citoyennes. Nous savons très bien que dans la journée, le départ précipité d’un salarié/ sapeur-pompier entraîne une désorganisation dans le fonctionnement des entreprises ou des services. C’est donc un double engagement qui est pris de permettre à ces pompiers de pouvoir exercer leurs missions de secours, tout en acceptant de s’adapter afin de palier à leur absence. Cette démarche est remarquable, car tout le monde ne le fait pas. Toute la stratégie de la sécurité civile repose sur les sapeurs-pompiers volontaires en journée », ajoutait-il.

Les quatre conventions ont ensuite été signées. A Moirans-en-Montagne, l’entreprise Jurembal présidée par Brigitte Chavériat et dirigée par Jérôme Gras qui compte seize salariés, permet à Vincent Javourez d’être mobilisable à tout instant. « Nous sommes une entreprise à risques. Nous sommes donc sensibles à l’importance du rôle des sapeurs-pompiers que ce soit à l’extérieur mais aussi pour notre société », confiaient les responsables.

Un critère de recrutement

A Saint-Claude, Said Dhimène, directeur d’Amellys Mutuelles a signé une convention pour Marion Rochet, assistante commerciale, embauchée il y a un an. « C’est une première pour notre mutuelle, mais cela nous paraît normal puisque nous travaillons déjà au service des personnes et pour la prévention », soulignait M. Dhimène.Raphaël Perrin s’est ensuite engagé à deux reprises. Une première fois en qualité de président de la communauté de communes pour la mise à disposition de Raphaël Bailly-Basin, puis en tant que maire de Septmoncel, pour la convention concernant Fabrice Glavieux. « Cela fait partie des choses normales que les collectivités locales s’engagent. Dans les recherches de personnel, nous essayons si possible de recruter des personnes susceptibles d’être pompiers. C’est une solidarité que l’on se doit d’assurer ensemble », ajoutait l’élu. En conclusion, le lieutenantcolonel Jacquin annonça qu’un nouveau plan d’accueil allait être mis en place avec le projet de créer un club d’employeurs.

Le lieutenant Pascal Laskowski, chef du centre de secours principal de Saint-Claude lance un appel aux personnes qui souhaiteraient devenir sapeurs-pompiers volontaires.

Contact : 03 84 45 80 51 ou plaskowski@sdis.39.fr