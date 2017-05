« Il n’y aura pas de grands changements dans les quatre parcours proposés cette année, puisque les participants auront le choix comme l’année dernière entre 25, 40, 50 et 60 km », explique Gilles Philippe, le président du club de VTT Orgelet. « Cependant, nous les avons un peu modifiés pour créer des singles et des petits sentiers qui permettront de se rapprocher du lac de Vouglans ; histoire de varier un peu et de proposer des points de vue inconnus ». Comme chaque année, le Tour du lac de Vouglans qui se déroulera pour la 26e édition le dimanche 18 juin, s’appuiera pour toute la logistique (départs, arrivées, parkings et repas) sur le centre sportif de Bellecin, pour qui c’est la plus grosse manifestation. Rappelons que la particularité du

Tour du lac de Vouglans est de proposer deux circuits qui bénéficient d’une traversée du lac en bateau : à l’arrivée du 25 km et au départ du 40 km. De plus les participants du 40, 50 et 60 km ont le privilège de passer sur le barrage de Vouglans. Les participants pourront

bénéficier de six ravitaillements assurés par une trentaine de bénévoles sur les 110 qui sont mobilisés au total. L’équipe de bénévoles se renouvelle, grâce à l’arrivée de parents de jeunes licenciés à l’école de cyclisme qui compte une trentaine de jeunes. L’école de cyclisme est en grande

partie financée par le Tour du lac de Vouglans pour le poste du salarié, l’achat de matériel et de tenues, les déplacements…

Il est possible de s’inscrire sur le site : www.vtt.orgelet. fr ou sur place avec une majoration de 2 €.