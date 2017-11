Poligny, caserne, gendarmerie, inauguration

Caserne de gendarmerie. Jeudi 16 novembre. Jour symbolique pour les 21 gendarmes de la COB (communauté de brigades) de Poligny et Arbois. L’essentiel des effectifs dévolus à Poligny (soit environ 9 gendarmes) pourra bientôt dormir et vivre à la caserne, comme leurs autres collègues… Mais aussi intervenir plus rapidement en cas de nécessité. Jusque là quatre à cinq foyers logeaient en ville, une solution d’attente en attendant l’extension de la caserne.

340 m2 de logements lumineux et BBC

Avec ses sept logements, celle-ci était en effet trop petite pour abriter toutes les forces de l’ordre, d’autant plus que trois gendarmes supplémentaires ont rejoint la COB Poligny-Arbois il y a 2-3 ans (suite aux attentats terroristes ayant frappé la France). Après neuf ans de tractations puis de travaux, Dominique Bonnet, maire de Poligny et Jean-François Gaillard, adjoint ont enfin vu aboutir ce projet qui comprend 2 T4, un T5 et un studio (soit environ 340 m2 de logements flambant neufs, lumineux et basse consommation énergétique).

De nouveaux bureaux

Pour Dominique Bonnet, « la gendarmerie est un lieu de travail, mais aussi de résidence pour les familles ». Propos corroborés par Richard Vignon, préfet du Jura pour qui être gendarme constitue un « engagement personnel, mais aussi familial.

Les familles supportent en effet les imprévus, les jours de garde, les week-ends, les mutations, etc. ».

Autant de sacrifices pour lesquels Poligny et l’Etat ont mis 787.205 € sur la table afin de les rendre plus « confortables ». Sans doute aussi le prix à payer pour pérenniser la présence des forces de l’ordre, après 35 ans de liens entre ceux-ci et les Polinois, comme l’a rappelé Dominique Bonnet. Cette première phase de travaux s’achèvera en décembre, tandis qu’une seconde phase démarrera : il s’agira cette fois de rénover les locaux administratifs. Durant les travaux, qui s’achèveront sans doute en juin, les militaires exerceront dans des préfabriqués (type Algéco), y compris pour l’accueil du public. Cette augmentation des moyens mis à disposition des forces de l’ordre trouve aussi une résonance au plan national, comme l’a rappelé Danielle Brulebois, : « 2.500 créations de postes et 3.000 véhicules » ont été ou seront budgétés par le gouvernement selon la députée (LREM) du Jura.

